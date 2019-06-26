Мусорная реформа в России застряла на уровне 90-х годов — профессор РЭУ им. Плеханова

Он предложил перенять международный опыт при создании отрасли по переработке отходов. По его мнению, россияне уже созрели до раздельного сбора мусора — о своей готовности сортировать коммунальные отходы заявили более 60% опрошенных жителей крупных городов страны. Побудить оставшуюся часть населения к раздельному сбору мусора может снижение тарифов на вывоз сортированного мусора и возможность сдавать вторсырье за денежное вознаграждение.