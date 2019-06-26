Мусорная реформа в России застряла на уровне 90-х годов — профессор РЭУ им. Плеханова

Posted 26 июня 2019, 03:18
Published 26 июня 2019, 03:18
Modified 19 августа, 20:58
Updated 19 августа, 20:58
Он предложил перенять международный опыт при создании отрасли по переработке отходов. По его мнению, россияне уже созрели до раздельного сбора мусора — о своей готовности сортировать коммунальные отходы заявили более 60% опрошенных жителей крупных городов страны. Побудить оставшуюся часть населения к раздельному сбору мусора может снижение тарифов на вывоз сортированного мусора и возможность сдавать вторсырье за денежное вознаграждение.
Теперь стоит вопрос о создании новых предприятий и производств по переработке и утилизации мусора, поскольку мощности имеющихся объектов по переработке ТКО не обеспечивают имеющихся потребностей.
Потравный считает, что для достижения задач «Стратегии развития промышленности по обработке, утилизации и обезвреживанию отходов производства и потребления на период до 2030 года», одобренной Правительством РФ, необходимо стимулировать отрасль предоставлением субсидий на компенсацию части затрат по научно-исследовательским и опытно-конструкторским работам, внедрение наилучших доступных технологий, создание условий для привлечения инвестиций.
«Также могут стимулировать субсидии на возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам и займам, привлеченным частными инвесторами, и комплексы льгот и преференций для предприятий, осуществляющих переработку отходов», — пишет профессор РЭУ им. Г. В. Плеханова.
Кроме того, Потравный предлагает ввести механизм расширенной ответственности производителя за утилизацию отходов, которые возникают в конце жизненного цикла созданной им продукции. Если же утилизации не происходит, то облагать предприятие экологическим или утилизационным сбором.