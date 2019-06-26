«Магнит» требует с компаний Путинцева 8 млн рублей долга за мусорные талоны

Posted 26 июня 2019, 11:33
Published 26 июня 2019, 11:33
Modified 19 августа, 20:58
Updated 19 августа, 20:58
По информации Арбитражного суда Омской области, истцом предъявлены требования на взыскание с ООО «Чистый город-Омск» суммы в размере 4.6 млн рублей и с ООО «Научно-производственный комплекс «Экоинжиниринг» 3.3 млн рублей.
Как пояснили Городу55 в «Магните», долг образовался еще до утверждения тарифа на вывоз мусора и начала деятельности регионального оператора.
«Они приобретали талоны на накопление отходов и не оплатили их добровольно. Долги возникли еще до 1 апреля», - сказал представитель регоператора.
Виталий Путинцев в разговоре с Городом55 не стал отрицать задолженность перед «Магнитом».
«Мы работали самостоятельно с 1 января до 1 апреля. Существует неоплата, но только я не знаю, почему они нам сначала не прислали, должным образом не уведомили. Они нам присылали предупреждение, но потом-то должно быть прислано исковое заявление. Теперь суд установит дату, будет первое, второе слушание. Я думаю, к тому моменту мы рассчитаемся», - сказал Путинцев.
Напомним, компания Виталия Путинцева «Чистый город» с 1 июня 2019 года прекратила вывоз мусора. По версии «Чистого города», предприятие два месяца, апрель и май, работало за счет собственных средств, не получая денег за выполненные объемы от главного перевозчика мусора ЗАО «Экос». Спустя неделю компания получила от «Экоса» половину требуемой суммы, при этом продолжала отказываться вывозить мусор до полного расчета.
В комментарии Городу55 Путинцев не исключил, что его таким образом пытаются выдавить с рынка более мощные игроки, такие как регоператор «Магнит» и его главный мусорный перевозчик, компания «Экос». В компании «Магнит» тогда сообщили, что они обнаружили в отчетах на оплату возчиков «Чистого города» липовые талоны и путевые листы.