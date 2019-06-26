«Магнит» требует с компаний Путинцева 8 млн рублей долга за мусорные талоны

«Мы работали самостоятельно с 1 января до 1 апреля. Существует неоплата, но только я не знаю, почему они нам сначала не прислали, должным образом не уведомили. Они нам присылали предупреждение, но потом-то должно быть прислано исковое заявление. Теперь суд установит дату, будет первое, второе слушание. Я думаю, к тому моменту мы рассчитаемся», - сказал Путинцев.