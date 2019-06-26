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Posted 26 июня 2019, 03:40

Published 26 июня 2019, 03:40

Modified 19 августа, 20:58

Updated 19 августа, 20:58

Кадастровый инженер АО «ОмскТИСИЗ» внес ложные сведения о собственнике земли

Кадастровый инженер АО «ОмскТИСИЗ» внес ложные сведения о собственнике земли

26 июня 2019, 03:40
Фото: Медиахолдинг1Mi.
Нарушение закона о кадастровой деятельности при уточнении границ и площади земельного участка в СНТ «Любитель» инженером АО «ОмскТИСИЗ» выявила прокуратура Центрального округа Омска.

По данным пресс-службы ведомства, сотрудник кадастра внес заведомо ложные сведения о собственнике земельного участка в акт согласования месторасположения границ смежной территории.

В результате этого согласование границ происходило с гражданином, который не является ни собственником, ни его представителем.

За допущенные нарушения закона кадастрового инженера привлекли к административной ответственности в виде штрафа в размере 30 тыс рублей.

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