Кадастровый инженер АО «ОмскТИСИЗ» внес ложные сведения о собственнике земли

Posted 26 июня 2019, 03:40
Published 26 июня 2019, 03:40
Modified 19 августа, 20:58
Updated 19 августа, 20:58
По данным пресс-службы ведомства, сотрудник кадастра внес заведомо ложные сведения о собственнике земельного участка в акт согласования месторасположения границ смежной территории.
В результате этого согласование границ происходило с гражданином, который не является ни собственником, ни его представителем.
За допущенные нарушения закона кадастрового инженера привлекли к административной ответственности в виде штрафа в размере 30 тыс рублей.