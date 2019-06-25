Жители Кировского округа накопили 473 млн рублей долга за свет и горячую воду

При этом некоторых омичей приходится повторно отключать от подачи ресурсов. Так, жительница дома по адресу улица Взлетная, 3б задолжала 24 тыс рублей за электричество и около 70 тыс рублей — за отопление и горячую воду. Специалисты уже перекрывали доступ электричества и горячей воды в квартиру, но собственница самовольно подключилась снова. В итоге сотрудники компаний произвели повторное отключение ресурсов.