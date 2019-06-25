Жители Кировского округа накопили 473 млн рублей долга за свет и горячую воду

Posted 25 июня 2019, 03:09
Published 25 июня 2019, 03:09
Modified 19 августа, 20:58
Updated 19 августа, 20:58
При этом некоторых омичей приходится повторно отключать от подачи ресурсов. Так, жительница дома по адресу улица Взлетная, 3б задолжала 24 тыс рублей за электричество и около 70 тыс рублей — за отопление и горячую воду. Специалисты уже перекрывали доступ электричества и горячей воды в квартиру, но собственница самовольно подключилась снова. В итоге сотрудники компаний произвели повторное отключение ресурсов.
Одним из лидеров антирейтинга неплательщиков стал омич, накопивший 170.9 тыс рублей долга перед «Омск РТС». Собственник жилья не платил по счетам с 2016 года. В отношении него судебным приставам-исполнителям передано пять судебных актов для принудительного взыскания долга.
Еще один омич «отличился» тем, что не платил по счетам за свет с марта 2014 года и накопил 45.5 тыс рублей долга перед «Омской энергосбытовой компанией».
По данным на 1 июня, общий долг юридических и физических лиц перед АО «Омск РТС» составляет 2 млрд 263 млн рублей, ООО «ОЭК» население задолжало 251.6 млн рублей.