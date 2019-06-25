gorod55.ru
ГлавноеВсе новости
gorod55.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 25 июня 2019, 03:09

Published 25 июня 2019, 03:09

Modified 19 августа, 20:58

Updated 19 августа, 20:58

Жители Кировского округа накопили 473 млн рублей долга за свет и горячую воду

Жители Кировского округа накопили 473 млн рублей долга за свет и горячую воду

25 июня 2019, 03:09
Фото: Медиахолдинг1Mi.
В Омске жители Кировского округа задолжали за электричество, отопление и горячую воду более 473 млн рублей. В настоящее время специалисты «Омск РТС» совместно с «Омской энергосбытовой компанией» проводят рейды для отключения должников от подачи ресурсов.

При этом некоторых омичей приходится повторно отключать от подачи ресурсов. Так, жительница дома по адресу улица Взлетная, 3б задолжала 24 тыс рублей за электричество и около 70 тыс рублей — за отопление и горячую воду. Специалисты уже перекрывали доступ электричества и горячей воды в квартиру, но собственница самовольно подключилась снова. В итоге сотрудники компаний произвели повторное отключение ресурсов.

Одним из лидеров антирейтинга неплательщиков стал омич, накопивший 170.9 тыс рублей долга перед «Омск РТС». Собственник жилья не платил по счетам с 2016 года. В отношении него судебным приставам-исполнителям передано пять судебных актов для принудительного взыскания долга.

Еще один омич «отличился» тем, что не платил по счетам за свет с марта 2014 года и накопил 45.5 тыс рублей долга перед «Омской энергосбытовой компанией».

По данным на 1 июня, общий долг юридических и физических лиц перед АО «Омск РТС» составляет 2 млрд 263 млн рублей, ООО «ОЭК» население задолжало 251.6 млн рублей.

Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт gorod55.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Город55». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74119 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Акамова Ольга Александровна

Телефон: +7 (499) 110-58-85 /  +7(985) 271-60-52

Электронный адрес:  reporter@gorod55.ru / ooopremmediainvest@gmail.com

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Рекламный отдел: reklama@gorod55.ru

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика