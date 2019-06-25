Свалки на омских кладбищах превысили все нормы морали и обращения с отходами

По информации омской прокуратуры, только на территории Западного кладбища в Омске было найдено более 20 мест длительного складирования мусора вне обустроенных для этого территорий. Однако места для сбора мусора также не устроили прокуратуру: по информации ведомства, на них отсутствовало твердое покрытие и они не были ничем огорожены.