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Posted 25 июня 2019, 10:26

Published 25 июня 2019, 10:26

Modified 19 августа, 20:58

Updated 19 августа, 20:58

Свалки на омских кладбищах превысили все нормы морали и обращения с отходами

Свалки на омских кладбищах превысили все нормы морали и обращения с отходами

25 июня 2019, 10:26
Фото: Медиахолдинг1Mi.
Жители Омска неоднократно жаловались на образовавшиеся на территориях городских кладбищ свалки. Через месяц после родительского дня к проблеме подключилась прокуратура, сообщили в пресс-службе ведомства.

По информации омской прокуратуры, только на территории Западного кладбища в Омске было найдено более 20 мест длительного складирования мусора вне обустроенных для этого территорий. Однако места для сбора мусора также не устроили прокуратуру: по информации ведомства, на них отсутствовало твердое покрытие и они не были ничем огорожены.

Несанкционированные свалки были найдены и на территории других городских кладбищ: кладбище в поселке Осташково, Ново-Южное, Ново-Кировское, Северо-Восточное и другие кладбища также были завалены мусором.

Указанные факты, по данным ведомства, говорят о ненадлежащей деятельности по обращению с мусором, что, в свою очередь, влияет на состояние кладбищ и влечет нарушение прав граждан на благоприятную окружающую среду. Администрации внесено представление, контролировать исправление нарушений также будет прокуратура.

Ранее в мэрии города сообщали, что только с 1 июня вступил в силу договор, согласно которому вывозом мусора начинает заниматься региональный оператор ООО «Магнит». Для того чтобы очистить городские кладбища от мусора, регоператору понадобится месяц, так как после родительского дня накопилось большое количество мусора.

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