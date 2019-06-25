Омское УГМС: лето холоднее обычного, но климат меняется в сторону потепления

«Климат, в том числе и в Омской области, меняется в сторону потепления. Растет среднегодовая температура. Это подтверждают наши климатологи, которые исследуют длинные погодные периоды. По Омску он, например, составляет более ста лет. Но вот в чем парадокс: потепление происходит в основном за счет зимних и первых весенних месяцев, а вот лето как раз теплее не стало», — рассказала Наталия Криворучко.