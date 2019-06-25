Омское УГМС: лето холоднее обычного, но климат меняется в сторону потепления

Posted 25 июня 2019, 12:44
Published 25 июня 2019, 12:44
Modified 19 августа, 20:58
Updated 19 августа, 20:58
Июнь, по ее словам, прошел достаточно необычно для жителей Омской области. Практически весь месяц шли дожди, дул сильный ветер, а среднемесячная температура едва достигала 15 градусов вместо нормы в 18. Однако погода в июле должна порадовать омичей больше, чем первый месяц лета.
«В Омске, например, в первой декаде выпало три декадных нормы осадков. В Называевске, Тюкалинске — 6-7 декадных норм. И осадки еще будут. Погода характеризуется как очень неустойчивая: несколько дней солнце, тепло, и опять похолодание. Июль должен быть теплым, но это пока предварительный прогноз», — приводит издание слова начальника Обь-Иртышского УГМС.
Несмотря на долгие дожди и заморозки, в последние годы климат в регионе, как и в целом по стране, меняется в сторону потепления. Однако происходит это за счет других времен года, а лето остается таким же, если не холоднее.
«Климат, в том числе и в Омской области, меняется в сторону потепления. Растет среднегодовая температура. Это подтверждают наши климатологи, которые исследуют длинные погодные периоды. По Омску он, например, составляет более ста лет. Но вот в чем парадокс: потепление происходит в основном за счет зимних и первых весенних месяцев, а вот лето как раз теплее не стало», — рассказала Наталия Криворучко.
В тенденции к потеплению Криворучко видит ряд позитивных моментов, в том числе сокращение отопительного периода: «Он стал короче, а это уже экономия». Помимо этого, увеличивается количество выпадения осадков, что в зимний период влияет на промерзание почвы и скорость оттаивания земли весной. Также короче становится период морозов, однако количество опасных явлений при потеплении становится больше. Каких именно, специалист не уточнила.