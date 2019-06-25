Омский конный завод выплатит 400 тыс рублей потерявшему почку сотруднику

Несчастный случай произошел в 2018 году в помещении молочного комплекса омского конного завода. Рабочий, находясь вблизи крупного рогатого скота, получил травму груди и живота, в результате чего ему удалили почку. Теперь омич нуждается в постоянном лечении и не может продолжать трудовую деятельность в прежней должности.