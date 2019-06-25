Омский конный завод выплатит 400 тыс рублей потерявшему почку сотруднику

Posted 25 июня 2019, 04:45
Published 25 июня 2019, 04:45
Modified 19 августа, 20:58
Updated 19 августа, 20:58
Несчастный случай произошел в 2018 году в помещении молочного комплекса омского конного завода. Рабочий, находясь вблизи крупного рогатого скота, получил травму груди и живота, в результате чего ему удалили почку. Теперь омич нуждается в постоянном лечении и не может продолжать трудовую деятельность в прежней должности.
Конный завод настаивал на том, что несчастный случай произошел ввиду грубой неосторожности со стороны работника. Однако комплексный анализ материалов дела свидетельствовал о недостаточности принимаемых заводом мер по организации безопасных условий труда.
В итоге судья удовлетворил требования истца и обязал предприятие компенсировать моральный вред сотруднику в размере 400 тыс рублей.