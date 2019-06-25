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Posted 25 июня 2019, 04:45

Published 25 июня 2019, 04:45

Modified 19 августа, 20:58

Updated 19 августа, 20:58

Омский конный завод выплатит 400 тыс рублей потерявшему почку сотруднику

Омский конный завод выплатит 400 тыс рублей потерявшему почку сотруднику

25 июня 2019, 04:45
Фото: Медиахолдинг1Mi.
Марьяновский районный суд Омской области обязал ОАО «Племенной конный завод „Омский“» выплатить 400 тыс рублей своему сотруднику, потерявшему почку из-за несчастного случая на производстве, сообщили в пресс-службе прокуратуры Омской области.

Несчастный случай произошел в 2018 году в помещении молочного комплекса омского конного завода. Рабочий, находясь вблизи крупного рогатого скота, получил травму груди и живота, в результате чего ему удалили почку. Теперь омич нуждается в постоянном лечении и не может продолжать трудовую деятельность в прежней должности.

Конный завод настаивал на том, что несчастный случай произошел ввиду грубой неосторожности со стороны работника. Однако комплексный анализ материалов дела свидетельствовал о недостаточности принимаемых заводом мер по организации безопасных условий труда.

В итоге судья удовлетворил требования истца и обязал предприятие компенсировать моральный вред сотруднику в размере 400 тыс рублей.

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