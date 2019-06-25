Омск получит еще 1.5 млрд рублей на подготовку к международному форуму

Posted 25 июня 2019, 05:58
Published 25 июня 2019, 05:58
Modified 19 августа, 20:58
Updated 19 августа, 20:58
Дополнительные средства распределят следующим образом: 1 млрд рублей направят на капитальный ремонт наиболее изношенного жилого фонда Омска, а 500 млн рублей — в дорожный фонд для обустройства преимущественно тех перекрестков, которые расположены в непосредственной близости от школ и детских садов. Там установят ограждения, светофоры и нанесут разметку.
«Мы получили 1 млрд 100 млн рублей на ремонт фасадов. На сегодняшний день есть гарантия получения еще одного миллиарда рублей, который также пойдет в Омск для капитального ремонта домов. Эти деньги нужно направить на тот жилой фонд, который наиболее изношен, где невозможно жить», — сообщил глава региона.
Соответствующие изменения предусмотрены в проекте закона о внесении изменений в федеральный бюджет, который 18 июня был принят ГД РФ в первом чтении. Второе чтение состоится 25 июня. Ориентировочно в июле, после принятия документа в третьем чтении, миллиард рублей будет учтен в сводной бюджетной росписи областного бюджета.
Напомним, ранее Омская область получила из федерального бюджета 1.1 млрд рублей для подготовки к международному форуму. На эти средства был запланирован ремонт фасадов 169 зданий, расположенных вдоль гостевого маршрута, который должен завершиться к 1 октября 2019 года.