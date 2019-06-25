gorod55.ru
ГлавноеВсе новости
gorod55.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 25 июня 2019, 05:58

Published 25 июня 2019, 05:58

Modified 19 августа, 20:58

Updated 19 августа, 20:58

Омск получит еще 1.5 млрд рублей на подготовку к международному форуму

Омск получит еще 1.5 млрд рублей на подготовку к международному форуму

25 июня 2019, 05:58
Фото: Медиахолдинг1Mi.
Омская область получит еще 1.5 млрд рублей для подготовки к осеннему Форуму межрегионального сотрудничества России и Казахстана. Большая часть, 1 млрд, пойдет на ремонт фасадов, еще 500 млн — на ремонт дорог, сообщили в пресс-службе правительства Омской области.

Дополнительные средства распределят следующим образом: 1 млрд рублей направят на капитальный ремонт наиболее изношенного жилого фонда Омска, а 500 млн рублей — в дорожный фонд для обустройства преимущественно тех перекрестков, которые расположены в непосредственной близости от школ и детских садов. Там установят ограждения, светофоры и нанесут разметку.

«Мы получили 1 млрд 100 млн рублей на ремонт фасадов. На сегодняшний день есть гарантия получения еще одного миллиарда рублей, который также пойдет в Омск для капитального ремонта домов. Эти деньги нужно направить на тот жилой фонд, который наиболее изношен, где невозможно жить», — сообщил глава региона.

Соответствующие изменения предусмотрены в проекте закона о внесении изменений в федеральный бюджет, который 18 июня был принят ГД РФ в первом чтении. Второе чтение состоится 25 июня. Ориентировочно в июле, после принятия документа в третьем чтении, миллиард рублей будет учтен в сводной бюджетной росписи областного бюджета.

Напомним, ранее Омская область получила из федерального бюджета 1.1 млрд рублей для подготовки к международному форуму. На эти средства был запланирован ремонт фасадов 169 зданий, расположенных вдоль гостевого маршрута, который должен завершиться к 1 октября 2019 года.

Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт gorod55.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Город55». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74119 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Акамова Ольга Александровна

Телефон: +7 (499) 110-58-85 /  +7(985) 271-60-52

Электронный адрес:  reporter@gorod55.ru / ooopremmediainvest@gmail.com

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Рекламный отдел: reklama@gorod55.ru

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика