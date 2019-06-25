Омск получит еще 1.5 млрд рублей на подготовку к международному форуму

«Мы получили 1 млрд 100 млн рублей на ремонт фасадов. На сегодняшний день есть гарантия получения еще одного миллиарда рублей, который также пойдет в Омск для капитального ремонта домов. Эти деньги нужно направить на тот жилой фонд, который наиболее изношен, где невозможно жить», — сообщил глава региона.