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Posted 25 июня 2019, 07:19

Published 25 июня 2019, 07:19

Modified 19 августа, 20:58

Updated 19 августа, 20:58

Омич назначен корсаковским городским прокурором Сахалинской области

Омич назначен корсаковским городским прокурором Сахалинской области

25 июня 2019, 07:19
Фото: Медиахолдинг1Mi.
Генеральный прокурор Российской Федерации Юрий Чайка 11 июня 2019 года подписал приказ о назначении советника юстиции Сергея Третьякова, уроженца города Омска, корсаковским городским прокурором Сахалинской области, сообщает пресс-служба прокуратуры Сахалинской области.

Третьяков родился в Омске, окончил Омский государственный университет имени Ф. М. Достоевского, работал в органах местной прокуратуры вначале следователем, потом помощником прокурора, затем прокурором отдела и старшим прокурором отдела. Позже он стал заместителем прокурора Одесского района Омской области.

Повышение Третьяков получил с должности прокурора Одесского района Омской области. Он неоднократно поощрялся за примерное исполнение служебных обязанностей.

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