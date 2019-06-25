Омич назначен корсаковским городским прокурором Сахалинской области

Posted 25 июня 2019, 07:19
Published 25 июня 2019, 07:19
Modified 19 августа, 20:58
Updated 19 августа, 20:58
Третьяков родился в Омске, окончил Омский государственный университет имени Ф. М. Достоевского, работал в органах местной прокуратуры вначале следователем, потом помощником прокурора, затем прокурором отдела и старшим прокурором отдела. Позже он стал заместителем прокурора Одесского района Омской области.
Повышение Третьяков получил с должности прокурора Одесского района Омской области. Он неоднократно поощрялся за примерное исполнение служебных обязанностей.