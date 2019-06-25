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Posted 25 июня 2019, 10:02

Published 25 июня 2019, 10:02

Modified 19 августа, 20:58

Updated 19 августа, 20:58

Асфальт на улице 10 лет Октября поменяют к началу осени

Асфальт на улице 10 лет Октября поменяют к началу осени

25 июня 2019, 10:02
Фото: Медиахолдинг1Mi.
Сегодня ночью в Омске начались дорожные работы на улице 10 лет Октября. Здесь, по данным мэрии, уже срезали старый асфальт.

В пресс-службе ведомства пояснили, что это шестой объект, который ремонтируют в рамках федеральной программы «Безопасные и качественные дороги», и последний, шестой, где выполняет работы компания ООО «АРТ РемСтрой». Крайним сроком выполнения ремонта значится 1 сентября 2019 года.

«Сегодня ночью вышли на шестнадцатый объект. Это улица 10 лет Октября на участке от улицы Думской до Лескова. В настоящее время в указанной зоне выполнены работы по фрезерованию асфальтобетонного покрытия на площади более 3 тысяч квадратных метров», — пояснил главный инженер «Управления дорожного хозяйства и благоустройства» Омска Антон Глебов.

Работы не начаты лишь на одном объекте из входящих в план ремонта. На остальных шестнадцати участках работы идут интенсивно, все участки находятся в разной степени готовности. Ремонт проводится в разных районах города, в частности на улицах 70 лет Октября, Конева, 10 лет Октября, Енисейской, Транссибирской, Гагарина, Масленникова, Герцена, Лермонтова, Пушкинском и Черлакском трактах, дорогах в направлении поселков Большие Поля и Учхоз и несколько других.

В ведомстве подчеркнули, что на время ремонта на указанных дорогах введена временная схема движения и установлены знаки и информационные щиты. Водителей просят обращать внимание на изменения, чтобы избежать аварий.

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