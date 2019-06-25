Асфальт на улице 10 лет Октября поменяют к началу осени

Posted 25 июня 2019, 10:02
Published 25 июня 2019, 10:02
Modified 19 августа, 20:58
Updated 19 августа, 20:58
В пресс-службе ведомства пояснили, что это шестой объект, который ремонтируют в рамках федеральной программы «Безопасные и качественные дороги», и последний, шестой, где выполняет работы компания ООО «АРТ РемСтрой». Крайним сроком выполнения ремонта значится 1 сентября 2019 года.
«Сегодня ночью вышли на шестнадцатый объект. Это улица 10 лет Октября на участке от улицы Думской до Лескова. В настоящее время в указанной зоне выполнены работы по фрезерованию асфальтобетонного покрытия на площади более 3 тысяч квадратных метров», — пояснил главный инженер «Управления дорожного хозяйства и благоустройства» Омска Антон Глебов.
Работы не начаты лишь на одном объекте из входящих в план ремонта. На остальных шестнадцати участках работы идут интенсивно, все участки находятся в разной степени готовности. Ремонт проводится в разных районах города, в частности на улицах 70 лет Октября, Конева, 10 лет Октября, Енисейской, Транссибирской, Гагарина, Масленникова, Герцена, Лермонтова, Пушкинском и Черлакском трактах, дорогах в направлении поселков Большие Поля и Учхоз и несколько других.
В ведомстве подчеркнули, что на время ремонта на указанных дорогах введена временная схема движения и установлены знаки и информационные щиты. Водителей просят обращать внимание на изменения, чтобы избежать аварий.