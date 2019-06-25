Асфальт на улице 10 лет Октября поменяют к началу осени

Работы не начаты лишь на одном объекте из входящих в план ремонта. На остальных шестнадцати участках работы идут интенсивно, все участки находятся в разной степени готовности. Ремонт проводится в разных районах города, в частности на улицах 70 лет Октября, Конева, 10 лет Октября, Енисейской, Транссибирской, Гагарина, Масленникова, Герцена, Лермонтова, Пушкинском и Черлакском трактах, дорогах в направлении поселков Большие Поля и Учхоз и несколько других.