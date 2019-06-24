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Posted 24 июня 2019, 12:53

Published 24 июня 2019, 12:53

Modified 19 августа, 20:58

Updated 19 августа, 20:58

В центре Омска Lifan после столкновения с другим авто на тротуаре сбил пешехода

В центре Омска Lifan после столкновения с другим авто на тротуаре сбил пешехода

24 июня 2019, 12:53
Фото: Медиахолдинг1Mi.
В Центральном районе Омска произошло ДТП, в котором пострадал пешеход. В пресс-службе омской Госавтоинспекции пояснили, что пострадавшая женщина шла по тротуару.

Сообщение о случившейся аварии поступило в дежурную часть Госавтоинспекции сегодня, около 13:20 часов. На пересечении улиц Орджоникидзе и 7-я Северная столкнулись автомобили Toyota Vitz и Lifan.

Как выяснили прибывшие на место полицейские, 41-летняя женщина за рулем Toyota допустила столкновение с автомобилем Lifan, за рулем которого находился 23-летний омич. После столкновения последний автомобиль выехал на тротуар, где в этот момент находился прохожий.

Попавшей под машину оказалась 59-летняя женщина. Ее доставили в медучреждение.

В пресс-службе ведомства отметили, что оба водителя находились за рулем полностью трезвыми. Подробности произошедшего станут известны в ходе проверки.

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