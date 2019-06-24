В центре Омска Lifan после столкновения с другим авто на тротуаре сбил пешехода

Posted 24 июня 2019, 12:53
Published 24 июня 2019, 12:53
Modified 19 августа, 20:58
Updated 19 августа, 20:58
Сообщение о случившейся аварии поступило в дежурную часть Госавтоинспекции сегодня, около 13:20 часов. На пересечении улиц Орджоникидзе и 7-я Северная столкнулись автомобили Toyota Vitz и Lifan.
Как выяснили прибывшие на место полицейские, 41-летняя женщина за рулем Toyota допустила столкновение с автомобилем Lifan, за рулем которого находился 23-летний омич. После столкновения последний автомобиль выехал на тротуар, где в этот момент находился прохожий.
Попавшей под машину оказалась 59-летняя женщина. Ее доставили в медучреждение.
В пресс-службе ведомства отметили, что оба водителя находились за рулем полностью трезвыми. Подробности произошедшего станут известны в ходе проверки.