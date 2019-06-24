Под Тверью нашли останки омского солдата Великой Отечественной войны

Останки омича обнаружил поисковый отряд «Ополченец». Идентифицировать героя удалось с помощью сохранившегося медальона и письма. Никифор Касярум — уроженец Таврического района Омской области. Он ушел на фронт и погиб, когда его дочери был всего один год.