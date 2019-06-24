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Posted 24 июня 2019, 04:48

Published 24 июня 2019, 04:48

Modified 19 августа, 20:57

Updated 19 августа, 20:57

Под Тверью нашли останки омского солдата Великой Отечественной войны

Под Тверью нашли останки омского солдата Великой Отечественной войны

24 июня 2019, 04:48
Фото: Медиахолдинг1Mi.
В районе деревни Табаково под Тверью, где во времена Великой Отечественной войны проходила Погорело-Городищенская операция и шли кровопролитные бои, нашли останки омского солдата Никифора Касярума, сообщает Федеральное агентство новостей.

Останки омича обнаружил поисковый отряд «Ополченец». Идентифицировать героя удалось с помощью сохранившегося медальона и письма. Никифор Касярум — уроженец Таврического района Омской области. Он ушел на фронт и погиб, когда его дочери был всего один год.

За останками героя в Погорелое Городище приехала делегация из Омска, которая доставит бойца в родной поселок, где его ждет дочь. Хоронить Никифора Касярума будут 25 июня.

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