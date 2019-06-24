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Posted 24 июня 2019, 03:59

Published 24 июня 2019, 03:59

Modified 19 августа, 20:57

Updated 19 августа, 20:57

Омич выпрыгнул из окна третьего этажа, убегая от полицейских

Омич выпрыгнул из окна третьего этажа, убегая от полицейских

24 июня 2019, 03:59
Фото: Медиахолдинг1Mi.
Ленинский районный суд города Омска рассмотрит уголовное дело в отношении 30-летнего местного жителя, который украл из сумки соседки кошелек, после чего попытался сбежать от полиции, выпрыгнув из окна третьего этажа, сообщили в Прокуратуре Омской области.

Инцидент произошел 4 марта 2019 года в жилом доме, расположенном на улице Вострецова. В подъезде омич вытащил кошелек из сумки своей соседки. Позже женщина заметила пропажу и обратилась в полицию.

Когда сотрудники правоохранительных органов постучали в дверь квартиры, где проживает обвиняемый, то молодой мужчина, надеясь избежать правосудия, выпрыгнул в окно. Упав в снег с высоты третьего этажа, омич переломал ноги.

В итоге кошелек был возвращен законной владелице, а фигурант полностью признал свою вину в инкриминируемом преступлении. Меру наказания изберет Ленинский районный суд.

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