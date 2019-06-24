Омич выпрыгнул из окна третьего этажа, убегая от полицейских

Posted 24 июня 2019, 03:59
Published 24 июня 2019, 03:59
Modified 19 августа, 20:57
Updated 19 августа, 20:57
Инцидент произошел 4 марта 2019 года в жилом доме, расположенном на улице Вострецова. В подъезде омич вытащил кошелек из сумки своей соседки. Позже женщина заметила пропажу и обратилась в полицию.
Когда сотрудники правоохранительных органов постучали в дверь квартиры, где проживает обвиняемый, то молодой мужчина, надеясь избежать правосудия, выпрыгнул в окно. Упав в снег с высоты третьего этажа, омич переломал ноги.
В итоге кошелек был возвращен законной владелице, а фигурант полностью признал свою вину в инкриминируемом преступлении. Меру наказания изберет Ленинский районный суд.