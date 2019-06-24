Москва и Газпром выделили по 5 млрд на новую «Арену Омск»

Posted 24 июня 2019, 12:30
Published 24 июня 2019, 12:30
Modified 19 августа, 20:58
Updated 19 августа, 20:58
Губернатор Омской области подчеркнул, что сроки реализации проекта строительства нового ледового комплекса особенно важны для горожан: омичи ждут, когда «Авангард» вернется домой.
«Работа кропотливая, длительная, но она идет. По итогам переговоров достигнута договоренность о строительстве ледовой арены в рамках концессии, — заверил Александр Бурков. — Федеральный центр обеспечивает нам финансирование в размере 5 млрд рублей. Такую же сумму выделяет „Газпром нефть“. Теперь важно, чтобы регион, в свою очередь, выполнил свои обязательства. Это касается выделения и формирования земельного участка под возведение объекта, обеспечения его необходимой инфраструктурой».
Бурков пояснил, что в ближайшее время начнутся работы по строительству автомобильной дороги по ул. 3-й Островской, на которую выделено 900 млн рублей. Новая магистраль, по его словам, будет полезна как для жителей Левого берега, так и для болельщиков из разных городских районов — омичи смогут добираться до новой арены с большим удобством.
Самым важным на данный момент губернатор считает своевременное проведение подготовительных и проектных работ и получение необходимой документации, чтобы создать условия для начала строительства. Отмечается, что ледовый комплекс построят в рамках концессионного проекта, а это означает, что работа каждой стороны повлияет на исходные сроки.