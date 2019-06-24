Москва и Газпром выделили по 5 млрд на новую «Арену Омск»

«Работа кропотливая, длительная, но она идет. По итогам переговоров достигнута договоренность о строительстве ледовой арены в рамках концессии, — заверил Александр Бурков. — Федеральный центр обеспечивает нам финансирование в размере 5 млрд рублей. Такую же сумму выделяет „Газпром нефть“. Теперь важно, чтобы регион, в свою очередь, выполнил свои обязательства. Это касается выделения и формирования земельного участка под возведение объекта, обеспечения его необходимой инфраструктурой».