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Posted 24 июня 2019, 12:30

Published 24 июня 2019, 12:30

Modified 19 августа, 20:58

Updated 19 августа, 20:58

Москва и Газпром выделили по 5 млрд на новую «Арену Омск»

Москва и Газпром выделили по 5 млрд на новую «Арену Омск»

24 июня 2019, 12:30
Фото: Медиахолдинг1Mi.
Сегодня на аппаратном совещании регионального кабинета министров Александра Буркова были рассмотрены сроки строительства новой ледовой арены в Омске, сообщили в пресс-службе областного правительства. В частности, глава региона прокомментировал итоги переговоров с компанией «Газпром нефть».

Губернатор Омской области подчеркнул, что сроки реализации проекта строительства нового ледового комплекса особенно важны для горожан: омичи ждут, когда «Авангард» вернется домой.

«Работа кропотливая, длительная, но она идет. По итогам переговоров достигнута договоренность о строительстве ледовой арены в рамках концессии, — заверил Александр Бурков. — Федеральный центр обеспечивает нам финансирование в размере 5 млрд рублей. Такую же сумму выделяет „Газпром нефть“. Теперь важно, чтобы регион, в свою очередь, выполнил свои обязательства. Это касается выделения и формирования земельного участка под возведение объекта, обеспечения его необходимой инфраструктурой».

Бурков пояснил, что в ближайшее время начнутся работы по строительству автомобильной дороги по ул. 3-й Островской, на которую выделено 900 млн рублей. Новая магистраль, по его словам, будет полезна как для жителей Левого берега, так и для болельщиков из разных городских районов — омичи смогут добираться до новой арены с большим удобством.

Самым важным на данный момент губернатор считает своевременное проведение подготовительных и проектных работ и получение необходимой документации, чтобы создать условия для начала строительства. Отмечается, что ледовый комплекс построят в рамках концессионного проекта, а это означает, что работа каждой стороны повлияет на исходные сроки.

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