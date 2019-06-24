Глава омского поселения прописала дочь в социальной квартире ради 110 тыс рублей

Posted 24 июня 2019, 05:50
Published 24 июня 2019, 05:50
Modified 19 августа, 20:57
Updated 19 августа, 20:57
Согласно версии следствия, в 2016 году чиновница изготовила и подписала от имени администрации сельского поселения договор, по которому передала в пользование своей дочери квартиру.
Имея единоличную прописку в данной квартире, но не проживая там, дочь главы администрации стала претендовать на назначение ей повышенной социальной стипендии в одном из вузов Омска. Таким образом студентка незаконно получила около 110 тыс рублей.
Фигурантка уголовного дела полностью признала свою вину в совершенном мошенничестве и погасила весь причиненный ею ущерб. Меру наказания определит суд.