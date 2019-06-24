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Posted 24 июня 2019, 05:50

Published 24 июня 2019, 05:50

Modified 19 августа, 20:57

Updated 19 августа, 20:57

Глава омского поселения прописала дочь в социальной квартире ради 110 тыс рублей

Глава омского поселения прописала дочь в социальной квартире ради 110 тыс рублей

24 июня 2019, 05:50
Фото: Медиахолдинг1Mi.
В Оконешниковский районный суд Омской области направлено уголовное дело в отношении главы Сергеевского сельского поселения, которая обвиняется в мошенничестве при получении социальных выплат, сообщили в пресс-службе прокуратуры Омской области.

Согласно версии следствия, в 2016 году чиновница изготовила и подписала от имени администрации сельского поселения договор, по которому передала в пользование своей дочери квартиру.

Имея единоличную прописку в данной квартире, но не проживая там, дочь главы администрации стала претендовать на назначение ей повышенной социальной стипендии в одном из вузов Омска. Таким образом студентка незаконно получила около 110 тыс рублей.

Фигурантка уголовного дела полностью признала свою вину в совершенном мошенничестве и погасила весь причиненный ею ущерб. Меру наказания определит суд.

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