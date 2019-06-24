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Posted 24 июня 2019, 12:42

Published 24 июня 2019, 12:42

Modified 19 августа, 20:58

Updated 19 августа, 20:58

Глав двух сел в Омской области осудят за незаконные премии и матпомощь самим себе

Глав двух сел в Омской области осудят за незаконные премии и матпомощь самим себе

24 июня 2019, 12:42
Фото: Медиахолдинг1Mi.
В СУ СКР по Омской области сообщили о возбуждении уголовных дел на глав двух поселений Тарского муниципального района. Они подозреваются в хищении почти 300 тыс рублей.

В пресс-службе ведомства пояснили, что уголовные дела по ч. 3 ст. 160 УК РФ «Присвоение вверенных денежных средств» возбудили на основании расследования УМВД России по Омской области. Под следствием находятся главы Екатерининского и Больше-Туралинского сельских поселений Тарского муниципального района Омской области.

По выясненной информации, подозреваемые пользовались своим служебным положением, чтобы раздавать своим подчиненным незаконные распоряжения. В частности, глава Екатерининского сельского поселения под предлогом премий и материальной помощи начислил себе 244.5 тысячи бюджетных рублей, а глава Больше-Туралинского сельского поселения обогатился на 38.4 тыс рублей.

В региональном следственном комитете сообщили о проведении расследования. По соответствующей статье должностным лицам грозит наказание вплоть до 6 лет тюрьмы с выплатой штрафа.

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