«Газпром межрегионгаз Омск» прекратит подачу газа жителям Исилькуля

Кроме того у «Исилькуль-Блокстрой» нет необходимых лицензий для эксплуатации газопровода, который еще не зарегистрирован в государственном реестре опасных производственных объектов. Также компания не заключила договор на обслуживание сети со специализированной газораспределительной организацией.