«Газпром межрегионгаз Омск» прекратит подачу газа жителям Исилькуля

Posted 24 июня 2019, 06:13
Published 24 июня 2019, 06:13
Modified 19 августа, 20:57
Updated 19 августа, 20:57
Прекращение газоснабжения связано с ненадлежащей эксплуатацией распределительного газопровода собственником коммуникации — ООО «Исилькуль-Блокстрой». Компания, использующая газопровод с 2016 года, до сих пор не передала объект в ведение местной администрации для обеспечения безаварийной и бесперебойной транспортировки газа жителям Исилькульского района.
Кроме того у «Исилькуль-Блокстрой» нет необходимых лицензий для эксплуатации газопровода, который еще не зарегистрирован в государственном реестре опасных производственных объектов. Также компания не заключила договор на обслуживание сети со специализированной газораспределительной организацией.
Фактически данные обстоятельства ведут к возможности возникновения аварийных ситуаций, угрозы жизни и здоровью людей.
Решение о прекращении поставки газа было принято Арбитражным судом Омской области. Газоснабжение будет восстановлено после заключения договора на обслуживание распределительного газопровода со специализированной газораспределительной организацией.