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Posted 24 июня 2019, 06:13

Published 24 июня 2019, 06:13

Modified 19 августа, 20:57

Updated 19 августа, 20:57

«Газпром межрегионгаз Омск» прекратит подачу газа жителям Исилькуля

«Газпром межрегионгаз Омск» прекратит подачу газа жителям Исилькуля

24 июня 2019, 06:13
Фото: Медиахолдинг1Mi.
Через месяц, 25 июля 2019 года, ООО «Газпром межрегионгаз Омск» прекратит подачу газа к домам жителей города Исилькуль Омской области. Отрезаны от газоснабжения окажутся здания по улицам Ноябрьская, Новоселов, Механизаторов и Зои Макаровой, сообщается на сайте компании.

Прекращение газоснабжения связано с ненадлежащей эксплуатацией распределительного газопровода собственником коммуникации — ООО «Исилькуль-Блокстрой». Компания, использующая газопровод с 2016 года, до сих пор не передала объект в ведение местной администрации для обеспечения безаварийной и бесперебойной транспортировки газа жителям Исилькульского района.

Кроме того у «Исилькуль-Блокстрой» нет необходимых лицензий для эксплуатации газопровода, который еще не зарегистрирован в государственном реестре опасных производственных объектов. Также компания не заключила договор на обслуживание сети со специализированной газораспределительной организацией.

Фактически данные обстоятельства ведут к возможности возникновения аварийных ситуаций, угрозы жизни и здоровью людей.

Решение о прекращении поставки газа было принято Арбитражным судом Омской области. Газоснабжение будет восстановлено после заключения договора на обслуживание распределительного газопровода со специализированной газораспределительной организацией.

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