Банк России уличил омскую компанию в незаконной выдаче ипотеки

Согласно материалам дальнейшей проверки, в 2018 году «Капитал-МК» выдал 73 займа под залог квартир, обеспеченных средствами материнского капитала, однако компания не относится к кругу организаций, наделенных правом предоставлять потребительские кредиты, в том числе обеспеченные ипотекой.