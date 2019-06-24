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Posted 24 июня 2019, 03:44

Published 24 июня 2019, 03:44

Modified 19 августа, 20:57

Updated 19 августа, 20:57

Банк России уличил омскую компанию в незаконной выдаче ипотеки

Банк России уличил омскую компанию в незаконной выдаче ипотеки

24 июня 2019, 03:44
Фото: Медиахолдинг1Mi.
Сибирское главное управление Банка России передало в прокуратуру Центрального округа города Омска информацию о незаконной деятельности ООО «Капитал-МК», которое выдавало кредиты, не имея на это права, сообщили в прокуратуре Омской области.

Согласно материалам дальнейшей проверки, в 2018 году «Капитал-МК» выдал 73 займа под залог квартир, обеспеченных средствами материнского капитала, однако компания не относится к кругу организаций, наделенных правом предоставлять потребительские кредиты, в том числе обеспеченные ипотекой.

За незаконную банковскую деятельность директора ООО «Капитал-МК» привлекли к административной ответственности в виде штрафа в размере 20 тыс рублей.

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