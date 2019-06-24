Банк России уличил омскую компанию в незаконной выдаче ипотеки

Posted 24 июня 2019, 03:44
Published 24 июня 2019, 03:44
Modified 19 августа, 20:57
Updated 19 августа, 20:57
Согласно материалам дальнейшей проверки, в 2018 году «Капитал-МК» выдал 73 займа под залог квартир, обеспеченных средствами материнского капитала, однако компания не относится к кругу организаций, наделенных правом предоставлять потребительские кредиты, в том числе обеспеченные ипотекой.
За незаконную банковскую деятельность директора ООО «Капитал-МК» привлекли к административной ответственности в виде штрафа в размере 20 тыс рублей.