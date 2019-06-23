За пожар в съемной квартире с омички взыскали почти 120 тыс рублей

Posted 23 июня 2019, 05:30
Published 23 июня 2019, 05:30
Modified 19 августа, 20:57
Updated 19 августа, 20:57
Согласно документации суда, супруги сдали омичке свою однокомнатную квартиру на три месяца в феврале 2019 года. В последний месяц аренды, в апреле того же года, в квартире случился пожар. По заключению экспертов, его причиной стало неправильное использование электрооборудования, а именно «тепловое проявление аварийно-электрического режима в месте расположения удлинителя», сообщается в суде.
Ответчица претензию владельцев квартиры не признала и пояснила, что из-за изначально неисправной розетки стиральную машинку, которая стала причиной пожара, приходилось подключать через удлинитель в розетку в прихожей.
Как пояснила арендатор в суде, в день пожара ее не было дома — пожар обнаружила ее подруга, которой та оставила ключи. Женщина уехала из квартиры на несколько дней, а машинку оставила включенной в розетку. Однако своей вины в случившемся она не увидела: по ее словам, она не должна нести ответственность за пожар из-за неисправных розеток и удлинителя, который принадлежал собственникам квартиры.
В Нововаршавском районном суде аргументы омички признали неубедительными, а требования владельцев квартиры вполне законными и обоснованными. Супруги требовали с омички компенсацию материального ущерба в размере 103 529 рублей, 10 тыс рублей расходов на экспертизу, а также 3 470.58 рубля госпошлины. Судья требования истцов удовлетворил в полном объеме.
В пресс-службе суда пояснили, что решение суда в законную силу пока не вступило и может быть обжаловано в установленные сроки.