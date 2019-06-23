За пожар в съемной квартире с омички взыскали почти 120 тыс рублей

Как пояснила арендатор в суде, в день пожара ее не было дома — пожар обнаружила ее подруга, которой та оставила ключи. Женщина уехала из квартиры на несколько дней, а машинку оставила включенной в розетку. Однако своей вины в случившемся она не увидела: по ее словам, она не должна нести ответственность за пожар из-за неисправных розеток и удлинителя, который принадлежал собственникам квартиры.