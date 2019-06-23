В шести районах Омской области дети стали чаще появляться на свет

Posted 23 июня 2019, 04:43
Published 23 июня 2019, 04:43
Modified 19 августа, 20:57
Updated 19 августа, 20:57
По подсчетам Омскстата, в январе — апреле этого года в шести муниципальных районах зарегистрирован прирост рождаемости. В частности, в Оконешниковском районе женщины стали рожать на 21% больше, в Азовском немецком национальном районе детей стало рождаться на 20% больше, в Тюкалинском рождаемость повысилась на 18%. Почти вдвое ниже оказался показатель в Нововаршавском районе — здесь дети стали чаще появляться на свет на 10%, а в Крутинском и Шербакульском районах — на 9%. В пресс-службе ведомства пояснили, что данные приведены в сравнении с аналогичным периодом 2018 года.
«Выросла и доля рожденных третьих и последующих детей — с 24,1% до 25,3%. Количество многодетных семей продолжает расти. За 5 месяцев этого года таких семей стало больше на 974. По данным на 1 июня, в Омской области проживает более 30 тыс многодетных семей, в которых воспитывается почти 100 тыс детей. Сегодня каждый четвертый ребенок проживает в многодетной семье», — такие данные были представлены на заседании областной межведомственной комиссии.
В каких районах рождаемость упала, в ведомстве не сообщили, однако заместитель министра труда и социального развития Омской области Ирина Варнавская отметила важность постоянного отслеживания демографической ситуации в регионе.