gorod55.ru
ГлавноеВсе новости
gorod55.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 23 июня 2019, 04:43

Published 23 июня 2019, 04:43

Modified 19 августа, 20:57

Updated 19 августа, 20:57

В шести районах Омской области дети стали чаще появляться на свет

В шести районах Омской области дети стали чаще появляться на свет

23 июня 2019, 04:43
Фото: Медиахолдинг1Mi.
На заседании областной межведомственной комиссии по вопросам демографии, семьи, женщин и детей огласили данные о рождаемости на территории региона. Оказалось, что в шести районах области рождаемость повысилась на 9-21%, сообщили в министерстве труда и соцразвития области.

По подсчетам Омскстата, в январе — апреле этого года в шести муниципальных районах зарегистрирован прирост рождаемости. В частности, в Оконешниковском районе женщины стали рожать на 21% больше, в Азовском немецком национальном районе детей стало рождаться на 20% больше, в Тюкалинском рождаемость повысилась на 18%. Почти вдвое ниже оказался показатель в Нововаршавском районе — здесь дети стали чаще появляться на свет на 10%, а в Крутинском и Шербакульском районах — на 9%. В пресс-службе ведомства пояснили, что данные приведены в сравнении с аналогичным периодом 2018 года.

«Выросла и доля рожденных третьих и последующих детей — с 24,1% до 25,3%. Количество многодетных семей продолжает расти. За 5 месяцев этого года таких семей стало больше на 974. По данным на 1 июня, в Омской области проживает более 30 тыс многодетных семей, в которых воспитывается почти 100 тыс детей. Сегодня каждый четвертый ребенок проживает в многодетной семье», — такие данные были представлены на заседании областной межведомственной комиссии.

В каких районах рождаемость упала, в ведомстве не сообщили, однако заместитель министра труда и социального развития Омской области Ирина Варнавская отметила важность постоянного отслеживания демографической ситуации в регионе.

Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт gorod55.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Город55». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74119 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Акамова Ольга Александровна

Телефон: +7 (499) 110-58-85 /  +7(985) 271-60-52

Электронный адрес:  reporter@gorod55.ru / ooopremmediainvest@gmail.com

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Рекламный отдел: reklama@gorod55.ru

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика