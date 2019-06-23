В шести районах Омской области дети стали чаще появляться на свет

По подсчетам Омскстата, в январе — апреле этого года в шести муниципальных районах зарегистрирован прирост рождаемости. В частности, в Оконешниковском районе женщины стали рожать на 21% больше, в Азовском немецком национальном районе детей стало рождаться на 20% больше, в Тюкалинском рождаемость повысилась на 18%. Почти вдвое ниже оказался показатель в Нововаршавском районе — здесь дети стали чаще появляться на свет на 10%, а в Крутинском и Шербакульском районах — на 9%. В пресс-службе ведомства пояснили, что данные приведены в сравнении с аналогичным периодом 2018 года.