В Омске 16-летний парень пойдет под суд за кражу из двух автомобилей

О краже в отдел полиции № 4 заявили двое жителей Ленинского округа. 20- и 22-летние мужчины утром направились к своим автомобилям «ВАЗ-2108» и «ВАЗ-2112» и обнаружили, что из машин пропало оборудование. Неизвестный, по их словам, вынес из автомобилей сабвуфер, усилитель, аккумуляторные батареи, панель от автомагнитолы. Ущерб омичи оценили в 6 000 и 14 000 рублей соответственно.