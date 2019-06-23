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Posted 23 июня 2019, 03:40

Published 23 июня 2019, 03:40

Modified 19 августа, 20:57

Updated 19 августа, 20:57

В Омске 16-летний парень пойдет под суд за кражу из двух автомобилей

В Омске 16-летний парень пойдет под суд за кражу из двух автомобилей

23 июня 2019, 03:40
Фото: Медиахолдинг1Mi.
Полицейские по горячим следам раскрыли две кражи из автомобилей, к которым, как оказалось, был причастен 16-летний омич, рассказали в пресс-службе УМВД России по Омской области.

О краже в отдел полиции № 4 заявили двое жителей Ленинского округа. 20- и 22-летние мужчины утром направились к своим автомобилям «ВАЗ-2108» и «ВАЗ-2112» и обнаружили, что из машин пропало оборудование. Неизвестный, по их словам, вынес из автомобилей сабвуфер, усилитель, аккумуляторные батареи, панель от автомагнитолы. Ущерб омичи оценили в 6 000 и 14 000 рублей соответственно.

Осмотрев обокраденные автомобили, полицейский эксперт обнаружил и изъял следы рук и обуви, что помогло установить личность вора. Им оказался 16-летний омич — его полицейские в скором времени задержали и доставили в отдел, а украденное у него изъяли и вернули законным владельцам.

В пресс-службе ведомства сообщили, что на парня возбудили уголовное дело по статье 158 УК РФ «Кража». О том, был ли ранее судим несовершеннолетний, в полиции не уточнили.

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