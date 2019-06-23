«Учите ОБЖ и не надейтесь на «скорую»: омская балерина помогла спасти жизнь мужчине

При этом, по ее словам, скорая помощь ехала достаточно долго, несмотря на то, что недалеко находится горбольница № 2. Однако спасти мужчину все же удалось: после усилий прохожих лицо мужчины посветлело, он начал хрипеть, пытаться дышать. В это время на место прибыла «скорая», но мужчина уже пришел в себя и хотел уйти, не обратившись к медикам.