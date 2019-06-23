«Учите ОБЖ и не надейтесь на «скорую»: омская балерина помогла спасти жизнь мужчине

Posted 23 июня 2019, 09:29
Published 23 июня 2019, 09:29
Modified 19 августа, 20:57
Updated 19 августа, 20:57
Инцидент случился накануне вечером на Левом берегу. Нина Маляренко выходила из машины, когда увидела, как прохожий пытается привести в чувства другого человека. Девушка не растерялась, вызвала «скорую» и сама попыталась помочь спасти незнакомцу жизнь.
Человек, который потерял сознание, по ее словам, был прилично одет и не имел признаков опьянения. Однако его лицо говорило о том, что он долгое время не дышал: мужчина, по словам Нины, был «почти черного цвета».
«Я побежала в аптеку, взяла нашатырь и воды, мужчина продолжал его заставлять дышать, мы начали кричать и звать на помощь окружающих, и на помощь прибежал еще один мужчина, начали делать массаж сердца», — пишет омичка у себя на странице.
При этом, по ее словам, скорая помощь ехала достаточно долго, несмотря на то, что недалеко находится горбольница № 2. Однако спасти мужчину все же удалось: после усилий прохожих лицо мужчины посветлело, он начал хрипеть, пытаться дышать. В это время на место прибыла «скорая», но мужчина уже пришел в себя и хотел уйти, не обратившись к медикам.
«Я вас всех призываю, никогда не проходите мимо! Учите ОБЖ, как оказывать первую помощь, и не надейтесь на скорую помощь», — подчеркнула Нина Маляренко.