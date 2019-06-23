gorod55.ru
ГлавноеВсе новости
gorod55.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 23 июня 2019, 09:29

Published 23 июня 2019, 09:29

Modified 19 августа, 20:57

Updated 19 августа, 20:57

«Учите ОБЖ и не надейтесь на «скорую»: омская балерина помогла спасти жизнь мужчине

«Учите ОБЖ и не надейтесь на «скорую»: омская балерина помогла спасти жизнь мужчине

23 июня 2019, 09:29
Фото: Медиахолдинг1Mi.
Балерина Омского музыкального театра Нина Маляренко на своей странице ВКонтакте рассказала, как пыталась спасти жизнь человеку.

Инцидент случился накануне вечером на Левом берегу. Нина Маляренко выходила из машины, когда увидела, как прохожий пытается привести в чувства другого человека. Девушка не растерялась, вызвала «скорую» и сама попыталась помочь спасти незнакомцу жизнь.

Человек, который потерял сознание, по ее словам, был прилично одет и не имел признаков опьянения. Однако его лицо говорило о том, что он долгое время не дышал: мужчина, по словам Нины, был «почти черного цвета».

«Я побежала в аптеку, взяла нашатырь и воды, мужчина продолжал его заставлять дышать, мы начали кричать и звать на помощь окружающих, и на помощь прибежал еще один мужчина, начали делать массаж сердца», — пишет омичка у себя на странице.

При этом, по ее словам, скорая помощь ехала достаточно долго, несмотря на то, что недалеко находится горбольница № 2. Однако спасти мужчину все же удалось: после усилий прохожих лицо мужчины посветлело, он начал хрипеть, пытаться дышать. В это время на место прибыла «скорая», но мужчина уже пришел в себя и хотел уйти, не обратившись к медикам.

«Я вас всех призываю, никогда не проходите мимо! Учите ОБЖ, как оказывать первую помощь, и не надейтесь на скорую помощь», — подчеркнула Нина Маляренко.

Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт gorod55.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Город55». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74119 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Акамова Ольга Александровна

Телефон: +7 (499) 110-58-85 /  +7(985) 271-60-52

Электронный адрес:  reporter@gorod55.ru / ooopremmediainvest@gmail.com

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Рекламный отдел: reklama@gorod55.ru

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика