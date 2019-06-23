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Posted 23 июня 2019, 03:00

Published 23 июня 2019, 03:00

Modified 19 августа, 20:57

Updated 19 августа, 20:57

У пешеходного перехода в Омске под колеса авто попал 10-летний мальчик

У пешеходного перехода в Омске под колеса авто попал 10-летний мальчик

23 июня 2019, 03:00
Фото: Медиахолдинг1Mi.
Накануне вечером в Центральном округе Омска случилось ДТП: вблизи пешеходного перехода водитель легкового автомобиля сбил 10-летнего ребенка. Об этом сообщили в пресс-службе омской Госавтоинспекции.

Сообщение в дежурную часть ведомства поступило в субботу, 22 июня, в 19:00 часов. ДТП случилось на улице 25-я Северная около дома № 54.

Сотрудники Госавтоинспекции, прибывшие на место, предварительно выяснили, что 36-летний мужчина за рулем KIA Soul в нескольких метрах от нерегулируемого пешеходного перехода сбил ребенка, который переходил дорогу.

Ребенка с места аварии госпитализировали. О признаках опьянения у водителя в Госавтоинспекции информации не предоставили, но пояснили, что все подробности аварии будут известны после проведения проверки.

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