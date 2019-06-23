Погода в Омске: 30-градусная жара, туман и гроза

В среду, 26 июня, на территории региона будет жарко и ветрено, температура ночью +13…+18°, днем +25…+30°, однако в некоторых районах максимальная температура достигнет лишь +20 градусов. Ветер южный, юго-западный, ночью 5-10 м/с, днем 7-12 м/с, в некоторых районах скорость ветра достигнет 19 м/с. В этот день также ожидается умеренный дождь, град и туманность.