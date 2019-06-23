Погода в Омске: 30-градусная жара, туман и гроза

Posted 23 июня 2019, 07:03
Published 23 июня 2019, 07:03
Modified 19 августа, 20:57
Updated 19 августа, 20:57
В понедельник, 24 июня, днем ожидается потепление до +27 градусов. Ночью и утром по области может наблюдаться туман, местами пройдет небольшой дождь. Ветер днем южный, юго-западный со скоростью 7-12 м/с.
Во вторник, 25 июня, погода останется такой же: днем от +25 до +30 градусов, местами дождь, утром туман. Ветер также останется юго-западным ночью 3-8 м/с, днем 6-11 м/с, в отдельных районах с порывами до 16 м/с.
В среду, 26 июня, на территории региона будет жарко и ветрено, температура ночью +13…+18°, днем +25…+30°, однако в некоторых районах максимальная температура достигнет лишь +20 градусов. Ветер южный, юго-западный, ночью 5-10 м/с, днем 7-12 м/с, в некоторых районах скорость ветра достигнет 19 м/с. В этот день также ожидается умеренный дождь, град и туманность.