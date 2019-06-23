gorod55.ru
ГлавноеВсе новости
gorod55.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 23 июня 2019, 10:22

Published 23 июня 2019, 10:22

Modified 19 августа, 20:57

Updated 19 августа, 20:57

Омич потерял 46 тыс рублей, доверив их своей бывшей жене

Омич потерял 46 тыс рублей, доверив их своей бывшей жене

23 июня 2019, 10:22
Фото: Медиахолдинг1Mi.
Мужчина обратился в полицию и заявил о пропаже денег, которые он доверил своей бывшей жене. Как оказалось, деньги украл старый знакомый потерпевшего, рассказали в пресс-службе УМВД России по Омской области.

Полицейским отдела полиции № 6 мужчина пояснил, что он в компании своей бывшей супруги и давнего приятеля собрались в подъезде одного из домов в Октябрьском округе для того, чтобы выпить алкоголь. Перед этим потерпевший обналичил 46 тыс рублей и на время отдал их своей бывшей жене. Та положила деньги в дамскую сумочку, а после того, как бывшие супруги попрощались со знакомым, обнаружили пропажу.

Подозреваемого через некоторое время задержали сотрудники уголовного розыска. Задержанный не стал отрицать совершенного преступления, но сообщил, что украденных денег у него нет: небольшую часть он потратил на алкоголь, а остальное потерял в неизвестном месте. Он, в свою очередь, пропажу обнаружил наутро после застолья, когда проснулся на скамейке во дворе жилого дома.

Следователь отдела полиции № 6 возбудил на омича уголовное дело по пункту «в» части 2 статьи 158 УК РФ «Кража». Теперь мужчине грозит наказание вплоть до пяти лет лишения свободы.

Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт gorod55.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Город55». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74119 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Акамова Ольга Александровна

Телефон: +7 (499) 110-58-85 /  +7(985) 271-60-52

Электронный адрес:  reporter@gorod55.ru / ooopremmediainvest@gmail.com

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Рекламный отдел: reklama@gorod55.ru

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика