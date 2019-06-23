Омич потерял 46 тыс рублей, доверив их своей бывшей жене

Posted 23 июня 2019, 10:22
Published 23 июня 2019, 10:22
Modified 19 августа, 20:57
Updated 19 августа, 20:57
Полицейским отдела полиции № 6 мужчина пояснил, что он в компании своей бывшей супруги и давнего приятеля собрались в подъезде одного из домов в Октябрьском округе для того, чтобы выпить алкоголь. Перед этим потерпевший обналичил 46 тыс рублей и на время отдал их своей бывшей жене. Та положила деньги в дамскую сумочку, а после того, как бывшие супруги попрощались со знакомым, обнаружили пропажу.
Подозреваемого через некоторое время задержали сотрудники уголовного розыска. Задержанный не стал отрицать совершенного преступления, но сообщил, что украденных денег у него нет: небольшую часть он потратил на алкоголь, а остальное потерял в неизвестном месте. Он, в свою очередь, пропажу обнаружил наутро после застолья, когда проснулся на скамейке во дворе жилого дома.
Следователь отдела полиции № 6 возбудил на омича уголовное дело по пункту «в» части 2 статьи 158 УК РФ «Кража». Теперь мужчине грозит наказание вплоть до пяти лет лишения свободы.