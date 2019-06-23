Омич потерял 46 тыс рублей, доверив их своей бывшей жене

Полицейским отдела полиции № 6 мужчина пояснил, что он в компании своей бывшей супруги и давнего приятеля собрались в подъезде одного из домов в Октябрьском округе для того, чтобы выпить алкоголь. Перед этим потерпевший обналичил 46 тыс рублей и на время отдал их своей бывшей жене. Та положила деньги в дамскую сумочку, а после того, как бывшие супруги попрощались со знакомым, обнаружили пропажу.