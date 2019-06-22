Впервые за 40 лет в Омске 22 июня похолодало до +16 градусов

Posted 22 июня 2019, 06:52
Published 22 июня 2019, 06:52
Modified 19 августа, 20:57
Updated 19 августа, 20:57
По прогнозу синоптиков, сегодня в Омске ожидаются дожди, а воздух нагреется не сильнее, чем до +16 градусов. При этом синоптики Обь-Иртышского УГМС помимо дождя обещают на субботний день еще и град.
В ближайшие дни в Омске также не ожидается сильной жары: в воскресенье, 23 июня, из-за дождя может сорваться «Городской пикник».
Напомним, с конца мая в Омской области из-за дождей введен режим ЧС: в регионе размывает дороги, под угрозой сев яровых. Также на минувшей неделе были зафиксированы заморозки — температура понижалась до -5 градусов ночью.