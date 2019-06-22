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Posted 22 июня 2019, 06:52

Published 22 июня 2019, 06:52

Modified 19 августа, 20:57

Updated 19 августа, 20:57

Впервые за 40 лет в Омске 22 июня похолодало до +16 градусов

Впервые за 40 лет в Омске 22 июня похолодало до +16 градусов

22 июня 2019, 06:52
Фото: Медиахолдинг1Mi.
В 2019 году лето в Омске оказалось дождливым и холодным. Сегодня синоптики Яндекс.Погоды объявили о новом рекорде: впервые за последние 40 лет 22 июня температура опустилась до +16 градусов.

По прогнозу синоптиков, сегодня в Омске ожидаются дожди, а воздух нагреется не сильнее, чем до +16 градусов. При этом синоптики Обь-Иртышского УГМС помимо дождя обещают на субботний день еще и град.

В ближайшие дни в Омске также не ожидается сильной жары: в воскресенье, 23 июня, из-за дождя может сорваться «Городской пикник».

Напомним, с конца мая в Омской области из-за дождей введен режим ЧС: в регионе размывает дороги, под угрозой сев яровых. Также на минувшей неделе были зафиксированы заморозки — температура понижалась до -5 градусов ночью.

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