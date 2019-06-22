В Омской области главу поселения осудили за неработающие фонари

В суде глава поселения свою вину отрицать не стала, но пояснила, что все фонари, кроме одного, исправные, а не горели они по вине жильцов близлежащих домов. С ними Альбинович якобы ранее договорилась об их включении в темное время суток, так как из-за недостаточного финансирования обеспечить автоматическую систему включения фонарей было невозможно. При этом она пообещала, что проблема будет решена уже в этом году.