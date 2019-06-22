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Posted 22 июня 2019, 06:06

Published 22 июня 2019, 06:06

Modified 19 августа, 20:57

Updated 19 августа, 20:57

В Омской области главу поселения осудили за неработающие фонари

В Омской области главу поселения осудили за неработающие фонари

22 июня 2019, 06:06
Фото: Медиахолдинг1Mi.
В Седельниковском районном суде рассмотрели дело в отношении главы Евлантьевского сельского поселения Галины Альбинович. Она, по данным пресс-службы суда, недостаточно следила за состоянием уличного освещения.

В суде отметили, что Альбинович, являясь должностным лицом, не следила за тем, в каком состоянии находятся автодороги и освещение вдоль них. Это создавало опасность для автомобилистов и послужило основанием для обращения в суд. В суде подчеркнули, что фонари наружного освещения не горели на улицах села Ельничное и деревни Елизарово.

В суде глава поселения свою вину отрицать не стала, но пояснила, что все фонари, кроме одного, исправные, а не горели они по вине жильцов близлежащих домов. С ними Альбинович якобы ранее договорилась об их включении в темное время суток, так как из-за недостаточного финансирования обеспечить автоматическую систему включения фонарей было невозможно. При этом она пообещала, что проблема будет решена уже в этом году.

На основании этого судья Седельниковского районного суда признал Галину Альбинович виновной и назначил ей административный штраф. Теперь глава поселения должна выплатить за негорящие ночами фонари 20 тысяч рублей.

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