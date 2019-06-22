В омской музыкальной школе пожарные нашли почти 20 нарушений безопасности

Posted 22 июня 2019, 09:28
Published 22 июня 2019, 09:28
Modified 19 августа, 20:57
Updated 19 августа, 20:57
Одним из нарушений, которые нашли специалисты в здании детской школы искусств № 5 по улице Бетховена, 26, стала железная решетка, которая располагается на наружной металлической лестнице перед дверью 2-го эвакуационного выхода. Во время проверки она была закрыта на навесной замок, а также открывалась не по направлению выхода из здания.
Следующим нарушением стало отсутствие автоматической пожарной сигнализации и системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре в здании склада школы. Также проверяющие не обнаружили аварийного освещения ни на одном из путей эвакуации.
Нарушением также стали ширина дверных проемов и материал, из которого изготовлены сами двери, — в случае, если они загорятся, спастись из здания будет проблематично.
На устранение части нарушений ГУ МЧС России по Омской области выделило ДШИ пять с немногим месяцев — до 1 декабря 2019 года. Другие же устранить придется в течение года, до 1 июня 2020 года, говорится в протоколе.