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Posted 22 июня 2019, 09:28

Published 22 июня 2019, 09:28

Modified 19 августа, 20:57

Updated 19 августа, 20:57

В омской музыкальной школе пожарные нашли почти 20 нарушений безопасности

В омской музыкальной школе пожарные нашли почти 20 нарушений безопасности

22 июня 2019, 09:28
Фото: Медиахолдинг1Mi.
Прошедшая в июне плановая проверка выявила 19 нарушений пожарной безопасности в детской школе искусств. Такие данные отобразило ГУ МЧС России по Омской области в протоколе проверки.

Одним из нарушений, которые нашли специалисты в здании детской школы искусств № 5 по улице Бетховена, 26, стала железная решетка, которая располагается на наружной металлической лестнице перед дверью 2-го эвакуационного выхода. Во время проверки она была закрыта на навесной замок, а также открывалась не по направлению выхода из здания.

Следующим нарушением стало отсутствие автоматической пожарной сигнализации и системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре в здании склада школы. Также проверяющие не обнаружили аварийного освещения ни на одном из путей эвакуации.

Нарушением также стали ширина дверных проемов и материал, из которого изготовлены сами двери, — в случае, если они загорятся, спастись из здания будет проблематично.

На устранение части нарушений ГУ МЧС России по Омской области выделило ДШИ пять с немногим месяцев — до 1 декабря 2019 года. Другие же устранить придется в течение года, до 1 июня 2020 года, говорится в протоколе.

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