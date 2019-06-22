В омской музыкальной школе пожарные нашли почти 20 нарушений безопасности

Одним из нарушений, которые нашли специалисты в здании детской школы искусств № 5 по улице Бетховена, 26, стала железная решетка, которая располагается на наружной металлической лестнице перед дверью 2-го эвакуационного выхода. Во время проверки она была закрыта на навесной замок, а также открывалась не по направлению выхода из здания.