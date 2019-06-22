Новая волна отключения горячей воды в Омске начнется 25 июня

Под отключения попадут абоненты, подключенные к Западному и Восточному лучам ТЭЦ-2 и Восточному лучу ТЭЦ-5. Здесь в период с 25 июня до 8 июля 2019 года будут проводить плановые гидравлические испытания на прочность и плотность «подающего» и «обратного» трубопроводов, пояснили в РТС.