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Posted 22 июня 2019, 09:06

Published 22 июня 2019, 09:06

Modified 19 августа, 20:57

Updated 19 августа, 20:57

Новая волна отключения горячей воды в Омске начнется 25 июня

Новая волна отключения горячей воды в Омске начнется 25 июня

22 июня 2019, 09:06
Фото: Медиахолдинг1Mi.
В компании «Омск РТС» опубликовали список адресов, которые отключат от горячего водоснабжения в ближайшее время.

Под отключения попадут абоненты, подключенные к Западному и Восточному лучам ТЭЦ-2 и Восточному лучу ТЭЦ-5. Здесь в период с 25 июня до 8 июля 2019 года будут проводить плановые гидравлические испытания на прочность и плотность «подающего» и «обратного» трубопроводов, пояснили в РТС.

В частности, без горячего водоснабжения останутся жители домов по улицам Горького, Гоголя, Добролюбова, Дзержинского, Богдана Хмельницкого, Серова, 5-я, 8-я, 14-я Чередовые, поселок Биофабрика, Привокзальная площадь, проспект Маркса, Бульвар Победы, Спортивный проезд, 1, 2, 3, 4, 5, 6-я Линия, Масленникова, Маяковского, Иртышская набережная и другие.

Поадресный список домов, где в этот период отключат горячее водоснабжение, можно найти здесь.

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