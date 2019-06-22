Новая волна отключения горячей воды в Омске начнется 25 июня

Posted 22 июня 2019, 09:06
Published 22 июня 2019, 09:06
Modified 19 августа, 20:57
Updated 19 августа, 20:57
Под отключения попадут абоненты, подключенные к Западному и Восточному лучам ТЭЦ-2 и Восточному лучу ТЭЦ-5. Здесь в период с 25 июня до 8 июля 2019 года будут проводить плановые гидравлические испытания на прочность и плотность «подающего» и «обратного» трубопроводов, пояснили в РТС.
В частности, без горячего водоснабжения останутся жители домов по улицам Горького, Гоголя, Добролюбова, Дзержинского, Богдана Хмельницкого, Серова, 5-я, 8-я, 14-я Чередовые, поселок Биофабрика, Привокзальная площадь, проспект Маркса, Бульвар Победы, Спортивный проезд, 1, 2, 3, 4, 5, 6-я Линия, Масленникова, Маяковского, Иртышская набережная и другие.