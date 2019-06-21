Владимир Путин утвердил на должности двух судей в Омске

В частности, место заместителя председателя Арбитражного суда Омской области займет Андрей Хвостунцев. 43-летний специалист в 1998 году окончил Омский государственный университет по специальности «юриспруденция», через десять лет начал работать в Арбитражном суде в качестве администратора суда. В этой должности он проработал до 2010 года, после чего был назначен уже на должность судьи. В марте прошлого года стал председателем второго судебного состава. Хвостунцев имеет второй квалификационный класс судьи, а также является кандидатом юридических наук, доцентом.