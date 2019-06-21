gorod55.ru
ГлавноеВсе новости
gorod55.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 21 июня 2019, 10:22

Published 21 июня 2019, 10:22

Modified 19 августа, 20:57

Updated 19 августа, 20:57

Владимир Путин утвердил на должности двух судей в Омске

Владимир Путин утвердил на должности двух судей в Омске

21 июня 2019, 10:22
Фото: Медиахолдинг1Mi.
Накануне президент России Владимир Путин подписал указ о назначении судей федеральных судов. Новые должности, согласно опубликованному на портале правовой информации документу, получили три омича.

В частности, место заместителя председателя Арбитражного суда Омской области займет Андрей Хвостунцев. 43-летний специалист в 1998 году окончил Омский государственный университет по специальности «юриспруденция», через десять лет начал работать в Арбитражном суде в качестве администратора суда. В этой должности он проработал до 2010 года, после чего был назначен уже на должность судьи. В марте прошлого года стал председателем второго судебного состава. Хвостунцев имеет второй квалификационный класс судьи, а также является кандидатом юридических наук, доцентом.

Судьей Арбитражного суда Омской области Путин назначил Наталью Бацман, которую в январе текущего года на должность рекомендовала квалификационная коллегия судей.

Последним назначенным судьей стала Валентина Ашуха — она, согласно указу президента, будет работать в должности судьи Кировского районного суда. Она имеет высшее юридическое образование, которое сначала получила в Омской академии МВД РФ, а затем в ОмГУ, где получила диплом магистра. Перед назначением занимала должность помощника судьи Центрального районного суда.

Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт gorod55.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Город55». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74119 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Акамова Ольга Александровна

Телефон: +7 (499) 110-58-85 /  +7(985) 271-60-52

Электронный адрес:  reporter@gorod55.ru / ooopremmediainvest@gmail.com

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Рекламный отдел: reklama@gorod55.ru

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика