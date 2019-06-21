Владимир Путин утвердил на должности двух судей в Омске

Posted 21 июня 2019, 10:22
Published 21 июня 2019, 10:22
Modified 19 августа, 20:57
Updated 19 августа, 20:57
В частности, место заместителя председателя Арбитражного суда Омской области займет Андрей Хвостунцев. 43-летний специалист в 1998 году окончил Омский государственный университет по специальности «юриспруденция», через десять лет начал работать в Арбитражном суде в качестве администратора суда. В этой должности он проработал до 2010 года, после чего был назначен уже на должность судьи. В марте прошлого года стал председателем второго судебного состава. Хвостунцев имеет второй квалификационный класс судьи, а также является кандидатом юридических наук, доцентом.
Судьей Арбитражного суда Омской области Путин назначил Наталью Бацман, которую в январе текущего года на должность рекомендовала квалификационная коллегия судей.
Последним назначенным судьей стала Валентина Ашуха — она, согласно указу президента, будет работать в должности судьи Кировского районного суда. Она имеет высшее юридическое образование, которое сначала получила в Омской академии МВД РФ, а затем в ОмГУ, где получила диплом магистра. Перед назначением занимала должность помощника судьи Центрального районного суда.