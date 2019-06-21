В «Тепловой компании» заявили, что долги не повод для срыва отопительного сезона

Отвечая на вопрос о многомиллионных долгах и дополнительном выделении средств из бюджета на прохождение сезона в прошлом году, Петрищев сказал: «Я официально заявляю, что никаких проблем с прохождением и с окончанием отопительного сезона города Омска у „Тепловой компании“ не будет. Это абсолютно другой вопрос (дополнительные финансовые вливание в „Тепловую компанию“ в конце прошлого года — ред.), не касающийся данной области. Это вопрос финансово-хозяйственной деятельности компании. Что касается технологий, технологической части — оборудование отработало в полном объеме, люди были на местах. Никаких эксцессов мы не допустили ни по прохождению, ни по окончанию отопительного сезона».