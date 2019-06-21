В июле в Омск приедет Макс Барских (12+)

Через две недели, 20 июля, в торговом центре состоится настоящее событие для любителей косплея – фестиваль MEGACON (6+). Главным символом мероприятия станет один из самых популярных товаров ИКЕА, знаменитая акула БЛОХЭЙ. Посетители торгового центра с 12 до 21 часов увидят дефиле и шоу фантастических персонажей. Здесь же все желающие могут пройти мастер-класс по профессиональному гриму и изготовлению костюмов, а также посетить специально оборудованную площадку с К-pop танцами и пройти детский квест. В это же время в торговом центре будет оборудована тихая игровая и оригинальная фотозоны.