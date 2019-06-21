В июле в Омск приедет Макс Барских (12+)

Posted 21 июня 2019, 13:37
Published 21 июня 2019, 13:37
Modified 19 августа, 20:57
Updated 19 августа, 20:57
В начале года торговый центр в соцсетях провел опрос, который показал, чего омичи ждут от дня рождения МЕГИ. По итогам опроса была составлена программа, куда вошли фестиваль уличной культуры, косплей-фестиваль, различные мастер-классы и самое интересное – бесплатный концерт приглашенной звезды.
Первое событие, приуроченное к юбилею МЕГИ, пройдет 6 июля с 17:00 до 23:00 на парковке торгового центра. Здесь состоится фестиваль уличной культуры MEGA URBAN FEST (16+), где выступит хип-хоп исполнитель Thomas Mraz. На парковке в это время будет работать шатер с лаундж-зоной и маркет стритвира от BoxMall. Омичи смогут увидеть баттлы по уличным танцам от профессиональных танцоров, выступления битбоксеров, а также бесплатно набить себе татуировку или сделать пирсинг. Здесь же в рамках фестиваля граффити-художники раскрасят автомобиль и символ магазина ИКЕА – скульптуру скандинавской лошади.
Через две недели, 20 июля, в торговом центре состоится настоящее событие для любителей косплея – фестиваль MEGACON (6+). Главным символом мероприятия станет один из самых популярных товаров ИКЕА, знаменитая акула БЛОХЭЙ. Посетители торгового центра с 12 до 21 часов увидят дефиле и шоу фантастических персонажей. Здесь же все желающие могут пройти мастер-класс по профессиональному гриму и изготовлению костюмов, а также посетить специально оборудованную площадку с К-pop танцами и пройти детский квест. В это же время в торговом центре будет оборудована тихая игровая и оригинальная фотозоны.
На следующий день, 21 июля, в 19:00 в МЕГЕ пройдет самое масштабное в городе караоке: аккомпанировать для омичей будет духовой оркестр Омской филармонии (0+), а солистом может стать любой желающий, который пройдет непрофессиональный отборочный конкурс.
Последним и самым главным событием юбилея станет концерт современного композитора и исполнителя Макса Барских – 28 июля в 21:00 он выступит впервые в Омске (12+). Концерт пройдет на парковке торгового центра, рассказали в пресс-службе МЕГИ.