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Posted 21 июня 2019, 12:16

Published 21 июня 2019, 12:16

Modified 19 августа, 20:57

Updated 19 августа, 20:57

Мэрия: зарплата водителя омского автобуса равна 32.5 тыс рублей

Мэрия: зарплата водителя омского автобуса равна 32.5 тыс рублей

21 июня 2019, 12:16
Фото: Медиахолдинг1Mi.
В администрации Омска рассказали о зарплатах водителей и кондукторов омских автобусов. Как оказалось, водители получают около 32.5 тыс рублей, а кондукторы немногим более 17 тыс рублей.

Заработную плату работников городского пассажирского транспорта обсудили сегодня на заседании территориальной комиссии по регулированию социально-трудовых отношений. Специалисты отметили, что все работники по итогам последних лет отрасли обеспечены льготами и соцгарантиями.

Замдиректора департамента транспорта Игорь Кожухов подчеркнул, что во всех предприятиях городского пассажирского транспорта сейчас действуют коллективные договоры, которые согласованы профсоюзными комитетами предприятий. В связи с этим в текущем году зарплаты работников были проиндексированы на 4.6 процента.

По данным Кожухова, за первые пять месяцев 2019 года среднемесячная зарплата одного водителя равна 33 386 рублей, кондуктор же получает 17 099 рублей. Несмотря на то, что заработная плата работников отрасли была проиндексирована, она все еще остается ниже средних по региону показателей, пояснил представитель ведомства.

Напомним, по данным Омскстата, средняя зарплата в Омске равна 34.6 тыс рублей.

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