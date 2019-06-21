Мэрия: зарплата водителя омского автобуса равна 32.5 тыс рублей

По данным Кожухова, за первые пять месяцев 2019 года среднемесячная зарплата одного водителя равна 33 386 рублей, кондуктор же получает 17 099 рублей. Несмотря на то, что заработная плата работников отрасли была проиндексирована, она все еще остается ниже средних по региону показателей, пояснил представитель ведомства.