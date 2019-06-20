За хищение 920 тыс рублей дольщиков омич получил условный срок

Подсудимый не признал свою вину и не пытался возместить причиненный ущерб, в связи с чем судом был наложен арест на его автомобиль, стоимость которого сопоставима с размером ущерба, а сам председатель приговорен к двум годам лишения свободы условно с аналогичным по времени испытательным сроком.