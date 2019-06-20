gorod55.ru
ГлавноеВсе новости
gorod55.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 20 июня 2019, 05:39

Published 20 июня 2019, 05:39

Modified 19 августа, 20:56

Updated 19 августа, 20:56

За хищение 920 тыс рублей дольщиков омич получил условный срок

За хищение 920 тыс рублей дольщиков омич получил условный срок

20 июня 2019, 05:39
Фото: Медиахолдинг1Mi.
Омский областной суд приговорил 48-летнего экс-руководителя ЖСК «Надежда» к двум годам лишения свободы условно с испытательным сроком два года за хищение 920 тыс рублей участника долевого строительства, сообщает пресс-служба прокуратуры Омской области.

В суде доказано, что экс-председатель кооператива в 2012 году перевел 920 тыс рублей, поступившие от омича в счет оплаты квартиры в строящемся жилом доме, на расчетный счет подконтрольной ему организации.

Таким образом руководитель нарушил права 47 бывших участников долевого строительства, между которыми должны были распределить часть этой суммы.

Подсудимый не признал свою вину и не пытался возместить причиненный ущерб, в связи с чем судом был наложен арест на его автомобиль, стоимость которого сопоставима с размером ущерба, а сам председатель приговорен к двум годам лишения свободы условно с аналогичным по времени испытательным сроком.

Решение суда не устроило сторону защиты, которая пыталась оспорить его в апелляционном порядке, но не добилась результатов.

Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт gorod55.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Город55». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74119 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Акамова Ольга Александровна

Телефон: +7 (499) 110-58-85 /  +7(985) 271-60-52

Электронный адрес:  reporter@gorod55.ru / ooopremmediainvest@gmail.com

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Рекламный отдел: reklama@gorod55.ru

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика