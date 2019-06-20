За хищение 920 тыс рублей дольщиков омич получил условный срок

Posted 20 июня 2019, 05:39
Published 20 июня 2019, 05:39
Modified 19 августа, 20:56
Updated 19 августа, 20:56
В суде доказано, что экс-председатель кооператива в 2012 году перевел 920 тыс рублей, поступившие от омича в счет оплаты квартиры в строящемся жилом доме, на расчетный счет подконтрольной ему организации.
Таким образом руководитель нарушил права 47 бывших участников долевого строительства, между которыми должны были распределить часть этой суммы.
Подсудимый не признал свою вину и не пытался возместить причиненный ущерб, в связи с чем судом был наложен арест на его автомобиль, стоимость которого сопоставима с размером ущерба, а сам председатель приговорен к двум годам лишения свободы условно с аналогичным по времени испытательным сроком.
Решение суда не устроило сторону защиты, которая пыталась оспорить его в апелляционном порядке, но не добилась результатов.