В Омске открыли отремонтированную улицу Завертяева

Posted 20 июня 2019, 07:25
Published 20 июня 2019, 07:25
Modified 19 августа, 20:56
Updated 19 августа, 20:56
Работы велись в круглосуточном режиме. В короткие сроки дорожные рабочие сняли старое покрытие и уложили новый асфальт по всей ширине проезжей части на расстоянии полутора километров. Общая площадь отремонтированного участка составила 17 тыс квадратных метров.
При восстановлении дорожной одежды была использована плотная асфальтобетонная смесь типа Б с высокими показателями износоустойчивости общей массой более 2,3 тыс тонн.