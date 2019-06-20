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Posted 20 июня 2019, 07:25

Published 20 июня 2019, 07:25

Modified 19 августа, 20:56

Updated 19 августа, 20:56

В Омске открыли отремонтированную улицу Завертяева

В Омске открыли отремонтированную улицу Завертяева

20 июня 2019, 07:25
Фото: Медиахолдинг1Mi.
В Омске за четверо суток отремонтировали дорогу по улице Завертяева на участке от 21-й Амурской в направлении микрорайона Первокирпичный, сообщили в пресс-службе Администрации города Омска.

Работы велись в круглосуточном режиме. В короткие сроки дорожные рабочие сняли старое покрытие и уложили новый асфальт по всей ширине проезжей части на расстоянии полутора километров. Общая площадь отремонтированного участка составила 17 тыс квадратных метров.

При восстановлении дорожной одежды была использована плотная асфальтобетонная смесь типа Б с высокими показателями износоустойчивости общей массой более 2,3 тыс тонн.

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