Упавшая в автобусе омичка отсудила у ПП-7 в 10 раз меньше, чем хотела

Травму женщина получила 3 мая 2017 года во время того, как пассажирский автобус № 29 при повороте с улицы Мира на Нефтезаводскую резко затормозил. Омичка упала в салоне автобуса и получила травмы, которые, по заключению специалистов, нанесли ей тяжкий вред здоровью. Женщина подала на МП «Пассажирское предприятие № 7» в суд и попросила взыскать в качестве компенсации морального вреда 1 млн рублей, а также оплатить судебные расходы.