Упавшая в автобусе омичка отсудила у ПП-7 в 10 раз меньше, чем хотела

Posted 20 июня 2019, 11:41
Published 20 июня 2019, 11:41
Modified 19 августа, 20:56
Updated 19 августа, 20:56
Травму женщина получила 3 мая 2017 года во время того, как пассажирский автобус № 29 при повороте с улицы Мира на Нефтезаводскую резко затормозил. Омичка упала в салоне автобуса и получила травмы, которые, по заключению специалистов, нанесли ей тяжкий вред здоровью. Женщина подала на МП «Пассажирское предприятие № 7» в суд и попросила взыскать в качестве компенсации морального вреда 1 млн рублей, а также оплатить судебные расходы.
В ходе дела суд установил, что автобус, где упала женщина, является источником дополнительной опасности и действительно принадлежит ПП-7, и водитель управлял им во время исполнения своих трудовых обязанностей
Судья пришел к выводу, что водитель автобуса «предпринял действия не необоснованному и опасному маневрированию, применил резкое и непредсказуемое для пассажиров торможение, не оценив безопасность такого маневра для пассажиров». В результате этого истица не успела среагировать и предотвратить падение.
Принимая эти факты во внимание, а также учитывая индивидуальные особенности потерпевшей, суд обязал ПП-7 выплатить омичке компенсацию. Однако ее размер суд сократил в 10 раз, и теперь муниципальное предприятие обязано выплатить женщине 100 тыс рублей. Информацию о том, кто оплатит судебные расходы, в пресс-службе Центрального районного суда не уточнили.