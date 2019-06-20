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Posted 20 июня 2019, 05:16

Published 20 июня 2019, 05:16

Modified 19 августа, 20:56

Updated 19 августа, 20:56

Сельскую администрацию заставили построить остановку для омских школьников

Сельскую администрацию заставили построить остановку для омских школьников

20 июня 2019, 05:16
Фото: Медиахолдинг1Mi.
В Омской области администрация Самсоновского сельского поселения долгое время не предпринимала меры для организации безопасной посадки проживающих в деревне Крапивка детей в автобус и высадки из него, в связи с чем привлекла внимание Тарской межрайонной прокуратуры, сообщили в профильном ведомстве.

Как выяснилось в ходе прокурорской проверки, в месте постоянного сбора и высадки детей отсутствует остановочный павильон. Школьникам приходилось не только в любую погоду ожидать автобус под открытым небом, но и подвергаться опасности со стороны движущегося транспорта.

В связи с этим прокуратура внесла представление главе органа местного самоуправления о необходимости установки автобусной остановки. В зимнее время работы откладывались из-за промерзания грунта. Остановочный павильон построили с наступлением теплого сезона.

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