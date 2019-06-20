Сельскую администрацию заставили построить остановку для омских школьников

Posted 20 июня 2019, 05:16
Published 20 июня 2019, 05:16
Modified 19 августа, 20:56
Updated 19 августа, 20:56
Как выяснилось в ходе прокурорской проверки, в месте постоянного сбора и высадки детей отсутствует остановочный павильон. Школьникам приходилось не только в любую погоду ожидать автобус под открытым небом, но и подвергаться опасности со стороны движущегося транспорта.
В связи с этим прокуратура внесла представление главе органа местного самоуправления о необходимости установки автобусной остановки. В зимнее время работы откладывались из-за промерзания грунта. Остановочный павильон построили с наступлением теплого сезона.