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Posted 20 июня 2019, 11:03

Published 20 июня 2019, 11:03

Modified 19 августа, 20:56

Updated 19 августа, 20:56

Почти 260 тыс омских пенсионеров освободили от налога на недвижимость

Почти 260 тыс омских пенсионеров освободили от налога на недвижимость

20 июня 2019, 11:03
Фото: Медиахолдинг1Mi.
Налоговые льготы на недвижимое имущество получили около 260 тыс омских пенсионеров — такими данными поделились в региональном Управлении федеральной налоговой службы.

В ведомстве пояснили, что освобождаются пенсионеры от уплаты налога на один объект недвижимости, который не используется в предпринимательской деятельности. Это может быть жилой дом или его часть, квартира или комната, гараж или машино-место, а также хозпостройка общей площадью не более 50 кв. метров.

Кроме этого, пенсионеры могут рассчитывать на льготы при уплате земельного налога: им положен налоговый вычет в размере кадастровой стоимости 600 кв. метров от одного земельного участка любой площади.

Воспользоваться льготами имеет право любой пенсионер, имеющий как российское гражданство, так и гражданство другой страны. Оформляются льготы без заявления, важно лишь предоставить в налоговый орган данные о наличии недвижимости или земельного участка.

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