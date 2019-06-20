Почти 260 тыс омских пенсионеров освободили от налога на недвижимость

Posted 20 июня 2019, 11:03
Published 20 июня 2019, 11:03
Modified 19 августа, 20:56
Updated 19 августа, 20:56
В ведомстве пояснили, что освобождаются пенсионеры от уплаты налога на один объект недвижимости, который не используется в предпринимательской деятельности. Это может быть жилой дом или его часть, квартира или комната, гараж или машино-место, а также хозпостройка общей площадью не более 50 кв. метров.
Кроме этого, пенсионеры могут рассчитывать на льготы при уплате земельного налога: им положен налоговый вычет в размере кадастровой стоимости 600 кв. метров от одного земельного участка любой площади.
Воспользоваться льготами имеет право любой пенсионер, имеющий как российское гражданство, так и гражданство другой страны. Оформляются льготы без заявления, важно лишь предоставить в налоговый орган данные о наличии недвижимости или земельного участка.