Почти 260 тыс омских пенсионеров освободили от налога на недвижимость

В ведомстве пояснили, что освобождаются пенсионеры от уплаты налога на один объект недвижимости, который не используется в предпринимательской деятельности. Это может быть жилой дом или его часть, квартира или комната, гараж или машино-место, а также хозпостройка общей площадью не более 50 кв. метров.