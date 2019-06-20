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Posted 20 июня 2019, 12:27

Published 20 июня 2019, 12:27

Modified 19 августа, 20:56

Updated 19 августа, 20:56

Омская маршрутка № 415 будет ходить по новому пути

Омская маршрутка № 415 будет ходить по новому пути

20 июня 2019, 12:27
Фото: Медиахолдинг1Mi.
Перед строительством дороги-дублера 70 лет Октября в Омске изменили путь маршрутки № 415, сообщили в пресс-службе мэрии Омска.

В частности, из маршрута, соединяющего ТЦ «Континент» и поселок Ермак, исключат проезд по улице Степанца от бульвара Архитекторов до улицы Перелета. Вместо этого общественный транспорт будет объезжать перекрытый участок по улице 70 лет Октября с правым поворотом на бульвар Архитекторов, левым поворотом на Шаронова, левым поворотом на Перелета и правым поворотом на Степанца. После этого движение продолжится по обычному маршруту.

В мэрии пояснили, что проезд по новой схеме будет организован с 22 июня.

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