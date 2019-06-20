Омская маршрутка № 415 будет ходить по новому пути

Posted 20 июня 2019, 12:27
Published 20 июня 2019, 12:27
Modified 19 августа, 20:56
Updated 19 августа, 20:56
В частности, из маршрута, соединяющего ТЦ «Континент» и поселок Ермак, исключат проезд по улице Степанца от бульвара Архитекторов до улицы Перелета. Вместо этого общественный транспорт будет объезжать перекрытый участок по улице 70 лет Октября с правым поворотом на бульвар Архитекторов, левым поворотом на Шаронова, левым поворотом на Перелета и правым поворотом на Степанца. После этого движение продолжится по обычному маршруту.
В мэрии пояснили, что проезд по новой схеме будет организован с 22 июня.