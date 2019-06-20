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Posted 20 июня 2019, 06:58

Published 20 июня 2019, 06:58

Modified 19 августа, 20:56

Updated 19 августа, 20:56

Омичка перевела более 300 тыс рублей военному врачу из Сирии

Омичка перевела более 300 тыс рублей военному врачу из Сирии

20 июня 2019, 06:58
Фото: Медиахолдинг1Mi.
Еще одна жительница города Омска в социальных сетях попала под обаяние иностранца. Интернет-роман закончился разбившимися надеждами и пустым банковским счетом — 54-летняя сотрудница кондитерского предприятия лишилась 336 тыс рублей, сообщили в пресс-службе УМВД России по городу Омску.

С незнакомцем омичка познакомилась в мае. Собеседник представился военным врачом, по контракту проходящим службу в Сирии. Вскоре общение перешло в романтическую плоскость, и иностранец сообщил, что посылкой отправил возлюбленной крупную сумму денег.

Но вот с получением презента возникли трудности — омичке непременно надо было самостоятельно оплатить расходы на пересылку, таможенные сборы и другие издержки через некую специальную дипломатическую службу.

Все перечисленные формальности стоили женщине 336 750 рублей, но вожделенная посылка так и не пришла. В то же время исчез и романтический герой — мужчина удалил свой профиль в социальных сетях и перестал отвечать на телефонные звонки. Только тогда омичка поняла, что общалась с мошенником.

В настоящее время полицейские занимаются поиском подозреваемого — проверяют IP-адреса и движение денег по банковским счетам. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

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