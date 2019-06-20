Омичка перевела более 300 тыс рублей военному врачу из Сирии

Все перечисленные формальности стоили женщине 336 750 рублей, но вожделенная посылка так и не пришла. В то же время исчез и романтический герой — мужчина удалил свой профиль в социальных сетях и перестал отвечать на телефонные звонки. Только тогда омичка поняла, что общалась с мошенником.