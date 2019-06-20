Омичка перевела более 300 тыс рублей военному врачу из Сирии

Posted 20 июня 2019, 06:58
Published 20 июня 2019, 06:58
Modified 19 августа, 20:56
Updated 19 августа, 20:56
С незнакомцем омичка познакомилась в мае. Собеседник представился военным врачом, по контракту проходящим службу в Сирии. Вскоре общение перешло в романтическую плоскость, и иностранец сообщил, что посылкой отправил возлюбленной крупную сумму денег.
Но вот с получением презента возникли трудности — омичке непременно надо было самостоятельно оплатить расходы на пересылку, таможенные сборы и другие издержки через некую специальную дипломатическую службу.
Все перечисленные формальности стоили женщине 336 750 рублей, но вожделенная посылка так и не пришла. В то же время исчез и романтический герой — мужчина удалил свой профиль в социальных сетях и перестал отвечать на телефонные звонки. Только тогда омичка поняла, что общалась с мошенником.
В настоящее время полицейские занимаются поиском подозреваемого — проверяют IP-адреса и движение денег по банковским счетам. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.