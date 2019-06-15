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Posted 15 июня 2019,, 07:05

Published 15 июня 2019,, 07:05

Modified Сегодня, 15:51

Updated Сегодня, 15:51

Экс-депутата Калинина внесли в список коррупционеров из-за счетов в иностранном банке

15 июня 2019, 07:05
Бывший депутат Законодательного собрания Омской области попал в реестр лиц, уволенных в связи с утратой доверия. Причиной тому послужили заграничные счета, сообщает «ОмскРегион».

Полномочия депутата досрочно прекратили с 16 мая текущего года, потому как областная прокуратура установила наличие у семьи депутата Сергея Калинина иностранных счетов. Этот факт является нарушением законодательства Российской Федерации.

Кроме этого, Сергей Калинин не отчитался о своих доходах за 2018 год. Он в течение почти всего времени, пока шла декларационная кампания, находился в московском СИЗО по подозрению в мошенничество в особо крупном размере. По данным следствия, компания Калинина «Омскгазсеть» необоснованно включила в тариф плату за аренду оборудования и транспортировку топлива. Этими действиями компания причинила потребителям ущерб, который оценили в 1.4 млрд рублей.

Как уточняет издание, с 2012 года все депутаты обязаны декларировать свои годовые доходы, и в последние годы Калинин считался одним из самых состоятельных омских парламентариев. За последние шесть лет он заработал 1.3 млрд рублей. Теперь Сергей Калинин будет находиться в реестре коррупционеров ближайшие пять лет. Он стал уже 90-м представителем от Омской области, которых уволили в связи с утратой доверия.

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