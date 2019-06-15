Экс-депутата Калинина внесли в список коррупционеров из-за счетов в иностранном банке

Кроме этого, Сергей Калинин не отчитался о своих доходах за 2018 год. Он в течение почти всего времени, пока шла декларационная кампания, находился в московском СИЗО по подозрению в мошенничество в особо крупном размере. По данным следствия, компания Калинина «Омскгазсеть» необоснованно включила в тариф плату за аренду оборудования и транспортировку топлива. Этими действиями компания причинила потребителям ущерб, который оценили в 1.4 млрд рублей.