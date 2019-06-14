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Posted 14 июня 2019,, 12:08

Published 14 июня 2019,, 12:08

Modified Сегодня, 15:51

Updated Сегодня, 15:51

Крупный склад строительных материалов горел в Улан-Удэ

14 июня 2019, 12:08
В столице Республики Бурятия городе Улан-Удэ 14 июня загорелся крупный строительный склад, площадь которого составляет 1.5 тысячи квадратных метров.

Как сообщает ФедералПресс, инцидент произошел в здании на проспекте Автомобилистов.

Кроме строительного склада, в строении находятся офисы нескольких коммерческих компаний.

Специалисты присвоили пожару повышенную степень сложности. Расчеты работают уже в течение нескольких часов, но потушить возгорание пока не удалось. К операции также привлекли вертолет, сбрасывающий воду с воздуха.

Отмечается, что в результате инцидента никто не пострадал. Пожарные предприняли все возможное для локализации пламени и предотвращения его распространения на соседние объекты.

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