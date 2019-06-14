Крупный склад строительных материалов горел в Улан-Удэ

Posted 14 июня 2019,, 12:08
Published 14 июня 2019,, 12:08
Modified Сегодня, 15:51
Updated Сегодня, 15:51
Кроме строительного склада, в строении находятся офисы нескольких коммерческих компаний.
Специалисты присвоили пожару повышенную степень сложности. Расчеты работают уже в течение нескольких часов, но потушить возгорание пока не удалось. К операции также привлекли вертолет, сбрасывающий воду с воздуха.
Отмечается, что в результате инцидента никто не пострадал. Пожарные предприняли все возможное для локализации пламени и предотвращения его распространения на соседние объекты.