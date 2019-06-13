Врачи Москаленской ЦРБ «забыли» в пациентке камень, — соцсети

Posted 13 июня 2019, 04:45
Published 13 июня 2019, 04:45
Modified 19 августа, 21:12
Updated 19 августа, 21:12
Начало этой истории датируется 15 мая 2019 года, когда омичку прооперировали, но, со слов автора публикации, врачи «забыли самый большой камень». После выписки у женщины открылась рвота и поднялась температура. Пациентка приехала на прием в больницу, но была отправлена домой со словами: «Так бывает, ничего страшного».
В итоге 7 июня женщину все-таки госпитализировали с желтухой, положили под систему, а 8 июня транспортировали в Омск, где в Областной клинической больнице на Березовой повторно прооперировали.
«Операция длилась четыре часа, камень еле вытащили», — пишет девушка. Теперь омичка публично обращается к министерству здравоохранения Омской области с просьбой разобраться в ситуации и наказать виновных в халатности врачей.