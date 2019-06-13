Врачи Москаленской ЦРБ «забыли» в пациентке камень, — соцсети

Начало этой истории датируется 15 мая 2019 года, когда омичку прооперировали, но, со слов автора публикации, врачи «забыли самый большой камень». После выписки у женщины открылась рвота и поднялась температура. Пациентка приехала на прием в больницу, но была отправлена домой со словами: «Так бывает, ничего страшного».