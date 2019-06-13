Бизнесмен из Самарской области обманул омского пенсионера на 230 тыс рублей

Согласно материалам дела, 1 апреля 2019 года самарец, находясь в своем автомобиле в районе дома № 8 по улице Степанца, под надуманным предлогом попросил сесть в машину омского пенсионера. После установления доверительного общения с омичом он попросил пенсионера одолжить ему деньги, объясняя необходимость займа особенностями расчетов в бизнесе.