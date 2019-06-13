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Posted 13 июня 2019, 04:03

Published 13 июня 2019, 04:03

Modified 19 августа, 21:12

Updated 19 августа, 21:12

Бизнесмен из Самарской области обманул омского пенсионера на 230 тыс рублей

Бизнесмен из Самарской области обманул омского пенсионера на 230 тыс рублей

13 июня 2019, 04:03
Фото: Медиахолдинг1Mi.
В Омске подозреваемый в мошенничестве 33-летний житель Самарской области ожидает суда в следственном изоляторе. Он обманным путем похитил у 77-летнего пенсионера 230 тыс рублей, сообщили в пресс-службе прокуратуры Омской области.

Согласно материалам дела, 1 апреля 2019 года самарец, находясь в своем автомобиле в районе дома № 8 по улице Степанца, под надуманным предлогом попросил сесть в машину омского пенсионера. После установления доверительного общения с омичом он попросил пенсионера одолжить ему деньги, объясняя необходимость займа особенностями расчетов в бизнесе.

В качестве залога злоумышленник оставил сверток с якобы 1.6 млн рублей. Спустя некоторое время пожилой мужчина обнаружил, что оставленные на хранение деньги являются сувенирными банкнотами.

Правоохранительные органы задержали мошенника и по решению суда заключили его под стражу. Уголовное дело будет рассматривать Кировский районный суд города Омска.

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