Бизнесмен из Самарской области обманул омского пенсионера на 230 тыс рублей

Posted 13 июня 2019, 04:03
Published 13 июня 2019, 04:03
Modified 19 августа, 21:12
Updated 19 августа, 21:12
Согласно материалам дела, 1 апреля 2019 года самарец, находясь в своем автомобиле в районе дома № 8 по улице Степанца, под надуманным предлогом попросил сесть в машину омского пенсионера. После установления доверительного общения с омичом он попросил пенсионера одолжить ему деньги, объясняя необходимость займа особенностями расчетов в бизнесе.
В качестве залога злоумышленник оставил сверток с якобы 1.6 млн рублей. Спустя некоторое время пожилой мужчина обнаружил, что оставленные на хранение деньги являются сувенирными банкнотами.
Правоохранительные органы задержали мошенника и по решению суда заключили его под стражу. Уголовное дело будет рассматривать Кировский районный суд города Омска.