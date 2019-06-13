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Posted 13 июня 2019, 03:21

Published 13 июня 2019, 03:21

Modified 19 августа, 21:12

Updated 19 августа, 21:12

«Авангард» подписал 23-летнего форварда Los Angeles Kings

«Авангард» подписал 23-летнего форварда Los Angeles Kings

13 июня 2019, 03:21
Фото: Медиахолдинг1Mi.
Омский хоккейный клуб «Авангард» договорился о переходе с форвардом американской команды Los Angeles Kings Никитой Щербаком, сообщает «Спорт-Экспресс».

Информация о планируемом переходе Щербака в омский «Авангард» появилась еще в апреле. По данным издания, игрок был подписан уже давно, но до 1 июля официально объявлять об этом нельзя из-за условий меморандума между КХЛ и НХЛ.

Молодой нападающий уехал в Северную Америку еще в 2013 году. Текущий сезон Щербак начинал в Montreal Canadiens, но закончил уже в составе Los Angeles Kings, в восьми матчах с которым набрал одно очко. Сейчас его показатель полезности составляет -10.

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