«Авангард» подписал 23-летнего форварда Los Angeles Kings

Posted 13 июня 2019, 03:21
Published 13 июня 2019, 03:21
Modified 19 августа, 21:12
Updated 19 августа, 21:12
Информация о планируемом переходе Щербака в омский «Авангард» появилась еще в апреле. По данным издания, игрок был подписан уже давно, но до 1 июля официально объявлять об этом нельзя из-за условий меморандума между КХЛ и НХЛ.
Молодой нападающий уехал в Северную Америку еще в 2013 году. Текущий сезон Щербак начинал в Montreal Canadiens, но закончил уже в составе Los Angeles Kings, в восьми матчах с которым набрал одно очко. Сейчас его показатель полезности составляет -10.