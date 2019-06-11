В Омске школьникам грозит 10 лет колонии за попытку продавать наркотики

Posted 11 июня 2019, 04:42
Published 11 июня 2019, 04:42
Modified 19 августа, 21:11
Updated 19 августа, 21:11
Привлеченные возможностью легкого заработка, подростки в феврале 2019 года купили через интернет более 30 граммов N-метилэфедрона. Часть наркотика они расфасовали и разложили по тайникам на территории округа, остальное оперативники изъяли во время задержания.
Школьники полностью признали свою вину в совершенном преступлении. Теперь, с учетом несовершеннолетнего возраста обвиняемых, им грозит до десяти лет лишения свободы с отбыванием в воспитательной колонии.