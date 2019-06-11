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Posted 11 июня 2019, 04:42

Published 11 июня 2019, 04:42

Modified 19 августа, 21:11

Updated 19 августа, 21:11

В Омске школьникам грозит 10 лет колонии за попытку продавать наркотики

В Омске школьникам грозит 10 лет колонии за попытку продавать наркотики

11 июня 2019, 04:42
Фото: Медиахолдинг1Mi.
Ленинский районный суд города Омска рассмотрит уголовное дело в отношении 17-летних юноши и девушки, жителей Калачинского района, обвиняемых в покушении на сбыт наркотиков в крупном размере, сообщает пресс-служба прокуратуры Омской области.

Привлеченные возможностью легкого заработка, подростки в феврале 2019 года купили через интернет более 30 граммов N-метилэфедрона. Часть наркотика они расфасовали и разложили по тайникам на территории округа, остальное оперативники изъяли во время задержания.

Школьники полностью признали свою вину в совершенном преступлении. Теперь, с учетом несовершеннолетнего возраста обвиняемых, им грозит до десяти лет лишения свободы с отбыванием в воспитательной колонии.

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