В Омске из-за утеплителя стен загорелся сушильный цех

Posted 11 июня 2019, 15:19
Published 11 июня 2019, 15:19
Modified 19 августа, 21:11
Updated 19 августа, 21:11
Сообщение о пожаре поступило в Главное управление МЧС России сегодня, около 20:14 часов. Возгорание, по данным ведомства, случилось в здании сушильного цеха на улице 10 лет Октября. Как оказалось, загорелся утеплитель между стеной и обшивкой — металлопрофилем.
Площадь пожара — 150 квадратных метров. На месте работают 32 спасателя и 7 единиц техники.
«Пострадавших и эвакуированных нет, угроза распространения пожара также отсутствует», — сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Омской области.