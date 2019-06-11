В Омске из-за утеплителя стен загорелся сушильный цех

Сообщение о пожаре поступило в Главное управление МЧС России сегодня, около 20:14 часов. Возгорание, по данным ведомства, случилось в здании сушильного цеха на улице 10 лет Октября. Как оказалось, загорелся утеплитель между стеной и обшивкой — металлопрофилем.