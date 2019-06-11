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Posted 11 июня 2019, 15:19

Published 11 июня 2019, 15:19

Modified 19 августа, 21:11

Updated 19 августа, 21:11

В Омске из-за утеплителя стен загорелся сушильный цех

В Омске из-за утеплителя стен загорелся сушильный цех

11 июня 2019, 15:19
Фото: Медиахолдинг1Mi.
В областном управлении МЧС России сообщили о пожаре на улице 10 лет Октября. Возгорание произошло из-за утеплителя.

Сообщение о пожаре поступило в Главное управление МЧС России сегодня, около 20:14 часов. Возгорание, по данным ведомства, случилось в здании сушильного цеха на улице 10 лет Октября. Как оказалось, загорелся утеплитель между стеной и обшивкой — металлопрофилем.

Площадь пожара — 150 квадратных метров. На месте работают 32 спасателя и 7 единиц техники.

«Пострадавших и эвакуированных нет, угроза распространения пожара также отсутствует», — сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Омской области.

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