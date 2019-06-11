В Омске из-за горевшего на балконе мусора эвакуировали 20 жильцов многоэтажки

Posted 11 июня 2019, 05:53
Published 11 июня 2019, 05:53
Modified 19 августа, 21:11
Updated 19 августа, 21:11
К моменту прибытия пожарных самостоятельно покинули квартиры 20 жильцов. Как выяснилось, очагом возгорания явился мусор. На его тушение были направлены 22 спасателя и пять пожарных машин.
Горение на площади один квадратный метр было ликвидировано в течение получаса с момента сообщения в пожарную охрану.
Основными причинами подобных пожаров являются брошенные окурки или неисправное электрооборудование. Точную причину возникновения пожара в данном случае определят специалисты в течение десяти дней.