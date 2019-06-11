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Posted 11 июня 2019, 05:53

Published 11 июня 2019, 05:53

Modified 19 августа, 21:11

Updated 19 августа, 21:11

В Омске из-за горевшего на балконе мусора эвакуировали 20 жильцов многоэтажки

В Омске из-за горевшего на балконе мусора эвакуировали 20 жильцов многоэтажки

11 июня 2019, 05:53
Фото: Медиахолдинг1Mi.
Сегодня, 11 июня, в Омске произошел пожар в жилом доме, расположенном на улице Степанца — загорелся балкон шестого этажа, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Омской области.

К моменту прибытия пожарных самостоятельно покинули квартиры 20 жильцов. Как выяснилось, очагом возгорания явился мусор. На его тушение были направлены 22 спасателя и пять пожарных машин.

Горение на площади один квадратный метр было ликвидировано в течение получаса с момента сообщения в пожарную охрану.

Основными причинами подобных пожаров являются брошенные окурки или неисправное электрооборудование. Точную причину возникновения пожара в данном случае определят специалисты в течение десяти дней.

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