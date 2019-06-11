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Posted 11 июня 2019, 10:17

Published 11 июня 2019, 10:17

Modified 19 августа, 21:11

Updated 19 августа, 21:11

В Октябрьском округе Омска появится новая остановка

В Октябрьском округе Омска появится новая остановка

11 июня 2019, 10:17
Фото: Медиахолдинг1Mi.
После многочисленных обращений жителей Октябрьского округа в мэрии города откорректирована схема остановок общественного транспорта, сообщили в пресс-службе ведомства.

Теперь на Космическом проспекте в направлении улицы Лизы Чайкиной остановка «Улица Романенко» станет обязательной для всех проходящих маршрутов. Об этом сообщил заместитель директора департамента транспорта мэрии Игорь Кожухов. Сделано это для улучшения качества обслуживания жителей поселка Чкаловского.

«Не у всех маршрутов, проходящих по Космическому проспекту, была в схеме эта остановка: автобусы, следующие с левым поворотом на улицу Романенко, останавливались только после поворота с Космического проспекта, уже на самой улице Романенко. Для многих пассажиров это создавало неудобства», — подчеркнул Кожухов.

В департаменте транспорта отметили, что остановка будет внесена во все проходящие по Космическому проспекту маршруты в понедельник, 17 июня.

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