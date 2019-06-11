В Октябрьском округе Омска появится новая остановка

«Не у всех маршрутов, проходящих по Космическому проспекту, была в схеме эта остановка: автобусы, следующие с левым поворотом на улицу Романенко, останавливались только после поворота с Космического проспекта, уже на самой улице Романенко. Для многих пассажиров это создавало неудобства», — подчеркнул Кожухов.