В Нефтяниках из окна шестого этажа выпал трехлетний мальчик

Несчастный случай произошел по очевидной причине — ребенок залез на подоконник открытого окна и, испытывая обманчивую уверенность в безопасности и прочности москитной сетки, оперся на нее. Москитная сетка не выдержала, отошла от креплений, и мальчик выпал из окна. Мама мальчика в это время была отвлечена младшим ребенком.