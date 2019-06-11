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Posted 11 июня 2019, 04:01

Published 11 июня 2019, 04:01

Modified 19 августа, 21:11

Updated 19 августа, 21:11

В Нефтяниках из окна шестого этажа выпал трехлетний мальчик

В Нефтяниках из окна шестого этажа выпал трехлетний мальчик

11 июня 2019, 04:01
Фото: Медиахолдинг1Mi.
Накануне, 10 июня, в вечернее время в Омске произошел несчастный случай — из окна квартиры, расположенной на шестом этаже дома по улице Тюленина, выпал трехлетний мальчик, сообщает пресс-служба УМВД России по Омской области.

Несчастный случай произошел по очевидной причине — ребенок залез на подоконник открытого окна и, испытывая обманчивую уверенность в безопасности и прочности москитной сетки, оперся на нее. Москитная сетка не выдержала, отошла от креплений, и мальчик выпал из окна. Мама мальчика в это время была отвлечена младшим ребенком.

С полученными при падении травмами мальчик доставлен в медицинское учреждение.

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